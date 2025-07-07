《駐京專電》住建部調研廣東浙江樓市，要求更大力度推動止跌回穩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》住建部調研組近日赴廣東、浙江兩省調研。

調研組表示，促進房地產市場平穩、健康、高質量發展具有重要意義。各地要切實扛起責任，充

分用好房地產調控政策自主權，因城施策、精準施策，提升政策實施的系統性有效性，持續鞏固

房地產市場穩定態勢。



住建部調研組要求，要加快建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」，滿足人民群眾新期

待。要多管齊下穩定預期、激活需求、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩

。



＊上半年兩省新建商品房網簽交易面積實現同比增長＊



調研組與當地政府及有關部門、專家學者、房地產企業座談，深入分析上半年房地產市場運

行情況，實地調研房地產在建在售項目，廣泛聽取了有關方面的意見建議。今年以來，廣東、浙

江兩省持續擴大房地產政策實施效果，多措並舉激活住房消費潛力，大力推進「好房子」建設，

上半年兩省新建商品房網簽交易面積實現同比增長，二手房交易保持活躍，主要城市商品住宅庫

存消化周期回歸到合理區間，有力有效穩定了市場預期，房地產市場穩定態勢持續鞏固。



廣州市、深圳市積極推動城市房地產融資協調機制落地見效，授信和融資額度位於全國前列

。寧波市、珠海市實施「以舊換新」「帶押過戶」等便民舉措，舉辦「房交會」「好房節」等推

介活動，有效釋放住房消費需求。杭州市堅持以需供地、精準供地，建立人房地錢要素聯動機制

，促進房地產供需平衡、市場穩定。



調研組指出，面對錯綜複雜的國內外經濟形勢，各地區、各有關部門堅決貫徹落實黨中央、

國務院決策部署，保交房攻堅戰推進有力，切實維護了購房人合法權益。持續落實房地產政策「

組合拳」。

