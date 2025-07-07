《中國要聞》上海支持軟信業「智改數轉」，最高５０％資金補助

《經濟通通訊社７日專訊》上海印發《上海市促進軟件和信息服務業高質量發展的若干措施
》的通知，其中提出，支持軟信業企業加快「智改數轉」。支持軟信業企業通過模型編程、數據
治理等方式提升軟件研發效率，支持基礎軟件、工業軟件、應用軟件、安全軟件等進行智能化技
改，對可納入支持範圍的項目投資給予最高不超過５０％的資金補助。
《措施》提出，鼓勵各區對區域內全年營收超２０億元（人民幣．下同）、且增速超全市平
均增速１﹒２倍的軟信業企業給予獎勵。對年度主營業務收入首次突破１０億元、５０億元、
１００億元、２００億元的軟信業企業，分別給予核心團隊累計不超過５００萬元、１０００萬
元、２０００萬元、３０００萬元的獎勵。
對年度主營業務收入首次突破２﹒５億元、５億元、１０億元、１５億元的基礎軟件、工業
軟件和信息安全軟件企業，分別給予核心團隊累計不超過５００萬元、１０００萬元、２０００
萬元、３０００萬元的獎勵。
《措施》支持軟信業企業發展通用智能體。支持開發跨領域、多任務、自規劃的通用智能體
，對已上線運行且達到一定用戶規模的智能體，納入上海「算力券」「模型券」支持範圍。發揮
政府產業投資基金作用，賦能優質項目。（ｅｗ）
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