《中國要聞》上海支持軟信業「智改數轉」，最高５０％資金補助

《經濟通通訊社７日專訊》上海印發《上海市促進軟件和信息服務業高質量發展的若干措施

》的通知，其中提出，支持軟信業企業加快「智改數轉」。支持軟信業企業通過模型編程、數據

治理等方式提升軟件研發效率，支持基礎軟件、工業軟件、應用軟件、安全軟件等進行智能化技

改，對可納入支持範圍的項目投資給予最高不超過５０％的資金補助。



《措施》提出，鼓勵各區對區域內全年營收超２０億元（人民幣．下同）、且增速超全市平

均增速１﹒２倍的軟信業企業給予獎勵。對年度主營業務收入首次突破１０億元、５０億元、

１００億元、２００億元的軟信業企業，分別給予核心團隊累計不超過５００萬元、１０００萬

元、２０００萬元、３０００萬元的獎勵。



對年度主營業務收入首次突破２﹒５億元、５億元、１０億元、１５億元的基礎軟件、工業

軟件和信息安全軟件企業，分別給予核心團隊累計不超過５００萬元、１０００萬元、２０００

萬元、３０００萬元的獎勵。



《措施》支持軟信業企業發展通用智能體。支持開發跨領域、多任務、自規劃的通用智能體

，對已上線運行且達到一定用戶規模的智能體，納入上海「算力券」「模型券」支持範圍。發揮

政府產業投資基金作用，賦能優質項目。（ｅｗ）

