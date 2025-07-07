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AH股新聞

07/07/2025 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：對部分歐盟進口的醫療器械採措施

　　《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
《習近平生態文明文選》第一卷出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平生態文明文選》第一卷，近日由中央文獻出版社出版
，在全國發行。《習近平生態文明文選》第一卷，收入習近平同志２０１２年１２月至２０２５
年４月期間關於生態文明建設最重要、最基本的著作，按時間順序編排，共有報告、講話、演講
、指示、批示等７９篇。部分著作是第一次公開發表。
　
「減法」破壁壘，「加法」增活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市場准入是經營主體參與經濟活動的前提，不斷完善市場准入制度是建設全國統一大市場的必然
要求。新版負面清單再「瘦身」，讓企業可進的領域更多；清理整治市場准入壁壘，讓要素資源
順暢流動……近段時間以來，一系列真招實策直擊問題、回應期盼。記者調研發現，各地持續深
化市場准入制度改革、提升准入效能，以扎實有效的舉措助力企業專心創業、放心發展。
　
財政部：對部分自歐盟進口的醫療器械採取相關措施
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部７月６日消息，財政部日前發布通知，根據有關法律法規，經批准，財政部決定在政府採
購活動中對部分自歐盟進口的醫療器械採取相關措施。通知明確，採購人採購預算金額４５００
萬元（人民幣．下同）以上的醫療器械時，確需採購進口產品的，在履行法定程序後，應當排除
歐盟企業（不包括在華歐資企業）參與。對於參與的非歐盟企業，其提供的自歐盟進口的醫療器
械佔比不得超過項目合同總金額的５０％。上述措施不適用於僅自歐盟進口的醫療器械能夠滿足
採購需求的採購項目。
　
　
《上海證券報》
　
《習近平生態文明文選》第一卷出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平生態文明文選》第一卷，近日由中央文獻出版社出版
，在全國發行。
　
「減法」破壁壘，「加法」增活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
市場准入是經營主體參與經濟活動的前提，不斷完善市場准入制度是建設全國統一大市場的必然
要求。新版負面清單再「瘦身」，讓企業可進的領域更多；清理整治市場准入壁壘，讓要素資源
順暢流動……
　
向「新」發力，「兩重」等重點項目牽引投資穩中有升
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近日，國家發改委安排超３０００億元支持２０２５年第三批「兩重」建設項目。至此，今年
８０００億元「兩重」建設項目清單已全部下達完畢。與此同時，多地重大工程項目建設的「進
度條」加快。上海證券報記者根據公開信息統計，２０２５年以來多家上市公司中標項目涉及各
類重點項目，主要聚焦於電網升級、軌道交通、高端能源裝備等領域。對此，專家表示，宏觀政
策持續發力，資金支持力度加大，在「兩重」項目牽引下，各大項目建設加快推進，下半年投資
增長將保持穩中有升。
　
　
《證券時報》
　
福建銀行「各顯神通」差異化服務科創企業全生命周期
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截至２０２４年末，福建省科技型企業貸款餘額達６２９３﹒３７億元，同比增長１１﹒４３％
，高於全省各項貸款增速６﹒７４個百分點。證券時報記者近期走訪福州、泉州兩地處於不同發
展階段的科技型企業發現，企業是否獲得諸如「專精特新『小巨人』」等稱號一定程度上成為銀
行服務的分水嶺－－在此之前，銀行特別是國有大行需憑借更強的風控技術、科技能力、資金實
力等，搶佔先機，實現「貸早貸小」；在此之後，更多銀行進入，不同銀行則需通過機制靈活創
新、精準對接企業需求、更加近身服務企業等多種方式，在激烈競爭中凸顯自身的差異化優勢。
　
遏制非理性行為，程序化交易新規今起施行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
滬深北交易所程序化交易管理實施細則今起正式施行。隨著一系列涉及程序化交易的配套法規相
繼實施，量化行業將向更規範、更高效的方向發展。從實施細則來看，交易所對程序化交易監管
全面細化。實施細則明確了瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓以及短時間大額成
交四類異常交易行為的構成要件，高頻交易認定標準為單帳戶每秒申報、撤單筆數合計最高達到
３００筆以上，或者單帳戶全日申報、撤單筆數合計最高達到２００００筆以上。
　
停工停產６個月，充電寶行業「大地震」實探「風暴眼」中的羅馬仕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，因充電寶多次發生爆炸等質量問題，中國民航局發出通知，禁止無３Ｃ標識、被召回品牌
充電寶上飛機。多個品牌３Ｃ證書被撤銷，引發充電寶行業震動。作為本次充電寶風波中心之一
的羅馬仕，在７月６日凌晨傳出停工停產的消息，成為行業「大地震」的「震中」。一名羅馬仕
員工告訴證券時報記者，７月６日凌晨一點半，公司在釘釘群發布通知稱，「隨著市場環境的不
斷變化和公司業務的發展需要，經公司股東會研究決定，近段時間公司停工停產」。（ｅｗ）

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