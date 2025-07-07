《神州經脈》外儲回升，金儲連增八個月，深圳籲警惕穩定幣騙局

《神州經脈》滬綜指今日（７日）低開低走，尾盤成功翻紅，小幅收升０﹒０２％，報

３４７３﹒１３點，續創近九個月新高，深成指則跌０﹒７％，創業板指跌１﹒２１％。成交縮

量，滬深兩市全天交易額１﹒２１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減２１９８億元或

１５﹒４％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７４７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌９５點子，兩連跌，創６月２４日以來近兩周新低，全日７﹒１６４１至７﹒１７３９之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１５０６，較上個交易日升２９點子，創２０２４年

１１月８日以來近八個月新高，較市場預測偏強１２０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家外匯管理局統計數據顯示，截至２０２５年６月末，中國外匯儲備規模為３３１７４

億美元，較５月末上升３２２億美元，升幅為０﹒９８％。人行數據顯示，中國６月末黃金儲備

報７３９０萬盎司，環比增加７萬盎司，為連續第８個月增持黃金。外匯局稱，２０２５年６月

，受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上

漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。



２﹒ 美國總統特朗普７月６日透過其社交平台Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ發文，威脅對任何「

靠攏金磚國家、採取反美政策」的國家加徵１０％關稅。中國外交部發言人毛寧今日主持例行記

者會時就此回應，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡導開放包容，合作共贏

，不搞陣營對抗，不針對任何國家。關於加徵關稅，中方已經多次闡明了立場，貿易戰、關稅戰

沒有贏家，保護主義沒有出路。



３﹒ 內地驚傳一個名為「ＤＧＣＸ鑫慷嘉」的平台，以高回報誘騙民眾透過該平台兌換穩定幣

ＵＳＤＴ投資旗下項目後於近日「爆雷」，創辦人黃鑫已逃至海外，並轉移了價值約１３０億元

人民幣的ＵＳＤＴ，受害者據報多達１３０萬。另外，深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組

辦公室今日發布風險提示指，監測發現，一些不法機構以「金融創新」、「數字資產」等為噱頭

，利用公眾對穩定幣等了解不足的特點，通過發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」等方式吸收

資金，誘導公眾參與交易炒作，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重

危害社會公眾財產安全。



４﹒ 標普全球評級今日表示，未來數十年中國的養老金體系或將面臨資金短缺。這一問題涉及

多個方面的壓力，包括地方政府財政吃緊、老齡化加速和經濟放緩。標普認為，不斷膨脹的養老

金負擔將削弱地方政府的財政靈活性。標普全球評級信用分析師劉奕雯稱，「我們的壓力情景顯

示，到２０３５年左右，地方政府的養老金計劃可能會整體出現短缺，２０４５年左右養老金儲

備或將徹底耗盡」。養老金短缺將迫使中國地方政府調整優先支出項。



５﹒ 全國持續高溫，國家能源局數據顯示，７月４日全國最大電力負載達１４﹒６５億瓩，創

歷史新高，較６月底增加約２億瓩，同比去年增長近１﹒５億瓩。入夏以來，江蘇、山東、河南

、安徽、湖北等省級電網負載已９次刷新紀錄。此外，東北地區６月下旬以來出現罕見高溫天氣

，大量家庭首次安裝冷氣。小米集團副總裁、中國區總裁王曉雁今日在微博發文稱，「從６月

２４號開始，東北內蒙持續高溫，空調銷量暴漲，小米空調最高（銷量）是去年同期的２０倍」

。



６﹒ 早前有流動充電器爆炸起火的大型廠商羅馬仕（ＲＯＭＯＳＳ），６日凌晨正式向員工發

通知，由７日起停工停產６個月。羅馬仕近日頻繁作出工商變更，４月起將法定代表人、董事、

經理變更為雷社杏後，６月又將之變更為雷杏容，７月又再變回雷社杏，變更頻率遠超正常企業

治理邏輯，輿論盛傳羅馬仕面臨倒閉。不過，羅馬仕上周四曾在微博發文，否認倒閉。



７﹒ 據《上海證券報》從上海海關獲悉，今年前５個月，上海口岸出口玩具貨值超８０億元，

同比增長８﹒２％；今年上半年，上海海關累計查獲９７批次侵犯泡泡瑪特商標權及著作權文創

產品，涉及侵權貨物６﹒３萬餘件。另據企業查詢平台天眼查顯示，北京泡泡瑪特文化創意有限

公司近日申請註冊「Ｌａｆｕｆｕ」商標。內媒引述消息人士稱，這是屬於主動防禦性註冊，目

的是為了更好地打擊侵權行為。由於在國外很難買到Ｌａｂｕｂｕ，不少消費者在電商平台以低

價購入盜版的「Ｌａｆｕｆｕ」，海關亦以「Ｌａｆｕｆｕ」來形容查獲的盜版玩偶。



８﹒ 美團和阿里旗下「淘寶閃購」配合「餓了麼」再爆補貼大戰，兩大平台上周六（５日）齊

推大額優惠券，甚至出現「滿１６減１６」、「滿１８減１８」等同零元購的優惠。內媒指，此

次「價格戰」源於阿里日前內部喊話，將７月５日定為「衝單日」，要單日衝擊９０００萬至１

億單，挑戰美團龍頭地位。當日晚間，美團出手反擊，放出了大量「０元喝」、「０元吃」外賣

紅包券。據美團數據，截至當晚８時４５分，美團即時零售日內的訂單突破１億，當晚１０時

５４分增至１﹒２億。淘寶閃購則指，當日訂單數超８０００萬。（ｓｌ）

