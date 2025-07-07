《鍾之日記》贏了外賣戰，美團輸股價

《鍾之日記》７月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（４日）假期休市，關稅談判大限將近，美國總統特朗普表示將於周一（７日）

發出可能多達１２封的關稅信函，又透過其社交平台Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ發文，威脅對任

何「靠攏金磚國家、採取反美政策」的國家加徵１０％關稅。港匯偏弱，香江魚缸今日低開８７

點，盤中反覆向下，最多跌逾２００點，恒生指數全日收報２３８８７，跌２８點或０﹒１％，

主板成交近１９３８億元。



＊滬指收盤續創近九個月高，成交縮量＊



滬綜指今日低開低走，尾盤成功翻紅，小幅收升０﹒０２％，報３４７３﹒１３點，續創近

九個月新高，深成指則跌０﹒７％，創業板指跌１﹒２１％。成交縮量，滬深兩市全天交易額

１﹒２１萬億元人民幣，較上個交易日大減１５﹒４％。



盤面上，電力、電網股午後勢爆發。全國各地出現持續性高溫天氣，國家能源局數據顯示，

７月４日全國最大電力負載達１４﹒６５億瓩，創歷史新高。分析報告預測，２０２５年全社會

用電量將增長５％，夏季電力供需偏緊，局部地區尖峰時段供應緊張。



歐盟上月宣布限制中國企業和產品參與歐盟醫療器械公共採購，中國祭出對等反制措施。國

家財政部宣布，在政府採購活動中，對部分歐盟進口的醫療器械施加限制。個別醫療器械股衝高

，寶萊特（深：３００２４６）及五洲醫療（深：３０１２３４）升２０％漲停。



＊外賣大戰白熱化，美團股價先軟＊



官方屢屢發出整頓行業「內捲」指示，但即時外賣大戰戰火仍烈。美團（０３６９０）和阿

里巴巴（０９９８８）旗下「淘寶閃購」周末再爆補貼戰，７月５日，兩大平台齊推大額優惠券

，甚至出現「零元購」優惠。



內媒報道指，兩大平台在暑假消費旺季首個周末搶頭彩，源於阿里巴巴日前內部喊話，將７

月５日定為「衝單日」，要單日衝擊９０００萬至１億單，挑戰美團龍頭地位，並聲稱阿里外賣

目標２至３個月後整體訂單和美團看齊。同日晚間，美團出手反擊，放出了大量「０元喝」、「

０元吃」兌換券，引發用戶大量下單致美團一度宕機。



美團隨後發布戰報，截至５日晚２２時５４分，美團即時零售當日訂單突破１﹒２億單，創

歷史最高紀錄；其中餐飲訂單超過１億單。至於淘寶閃購５日訂單數超８０００萬，其中非餐飲

訂單超１３００萬，淘寶閃購日活躍用戶超２億。



美團暫時守住了即時零售的王座，硝煙卻愈發濃烈：淘寶閃購最新祭出５００億元補貼計劃

，京東物流（０２６１８）推出行業首創「秒送倉」倉配一體服務。三大巨頭貼身肉搏，引發市

場對高額補貼大戰可持續性的疑慮，內媒專家指出，情況長期可能導致平台虧損、商家壓力增大

、消費者形成價格依賴。



高盛預計，阿里、美團和京東三巨頭短期盈利層面承壓，基準情形下阿里外賣業務未來１２

個月預計虧損４１０億元，京東虧損２６０億元，美團的ＥＢＩＴ利潤將下滑２５０億元。



港股市場反應負面，美團今日跌１﹒５％，收報１１９元；阿里巴巴盤中曾挫至近３個月低

位，收市微升０﹒３％；京東集團（０９６１８）則升０﹒５％，京東物流跌逾１％。



＊香港年內發牌照，穩定幣概念續炒＊



香港《穩定幣條例》８月生效，財經事務及庫務局長許正宇表示，金管局正就相關指引諮詢

市場，預計本月內公布指引詳情。他透露，目前至少有９家機構公開表示有意申請穩定幣牌照或

正進行相關探討，其中３家參與金管局穩定幣發行人「沙盒」計劃的機構。他又指獲批的穩定幣

牌照數量將為「個位數」，目標在條例生效後收到申請，並於年內發出首批牌照。



投資推廣署署長劉凱旋最新表示，有準穩定幣營運商正與投資推廣署金融團隊洽談未來落戶

香港的機會，預料條例生效後不久，將有相關企業落地。



市場對穩定幣概念股的關注度近期升溫，今日繼續向好，吉宏股份（０２６０３）

（深：００２８０３）在內地投資者互動平台表示，旗下「吉喵雲」已接入連連支付ＡＰＩ接口

，穩定幣收單結算功能的實現取決於連連支付。吉宏股份Ａ股漲停，Ｈ股大升１２％；連連數字

（０２５９８）收漲４％。移卡（０９９２３）漲９﹒９％。



多點數智（０２５８６）上周五（４日）公布，正在籌備申請穩定幣牌照，已完成在

ＨａｓｈＫｅｙ Ｅｘｃｈａｎｇｅ開立交易帳戶，並已通過公開市場ＨａｓｈＫｅｙ

Ｅｘｃｈａｎｇｅ購買比特幣，今日股價回吐２％。聯易融科技（０９９５９）一度觸１﹒９７

元的５天新高，收市沒升跌，報１﹒９３元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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