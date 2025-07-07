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07/07/2025 15:44

【關稅戰】特朗普威脅對金磚國家加稅，外交部：金磚機制倡導開放

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普７月６日透過其社交平台Ｔｒｕｔｈ　
Ｓｏｃｉａｌ發文，威脅對任何「靠攏金磚國家、採取反美政策」的國家加徵１０％關稅。
　
　　中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會就此回應，金磚機制是新興市場和發展中國家合
作的重要平台，倡導開放包容，合作共贏，不搞陣營對抗，不針對任何國家。關於加徵關稅，中
方已經多次闡明了立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。（ｃｔ）

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