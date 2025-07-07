阿里美團外賣戰周末升級，補貼後低至「零元購」

《經濟通通訊社７日專訊》即使內地官方５月約談外賣平台關注「內捲」，但美團

（０３６９０）和阿里巴巴（０９９８８）旗下「淘寶閃購」配合「餓了麼」周末再爆補貼大戰

。７月５日，兩大平台齊推大額優惠券，甚至出現「滿１６減１６」、「滿１８減１８」等同零

元購的優惠。



內媒指，兩大平台在暑假消費旺季首個周末搶頭彩，源於阿里巴巴日前內部喊話，將７月５

日定為「衝單日」，要單日衝擊９０００萬至１億單，挑戰美團龍頭地位，並聲稱阿里外賣目標

２至３個月後整體訂單和美團看齊。７月５日晚間，美團出手反擊，放出了大量「０元喝」、「

０元吃」外賣紅包券，引發用戶大量下單致美團一度宕機。



據美團數據，截至７月５日晚上８時４５分，美團即時零售日內的訂單已突破１億。晚上

１０時５４分，訂單量進一步增至１﹒２億，意味僅兩小時內美團新增逾２０００萬筆訂單。若

單計餐飲類，訂單已超過１億筆，佔比逾８成。



據《華爾街見聞》獲悉，淘寶閃購７月５日的日訂單數超８０００萬，其中非餐飲訂單超

１３００萬，淘寶閃購日活躍用戶超２億。近日，淘寶閃購宣布啟動規模達５００億的補貼計劃

，將在１２個月直補消費者及商家共５００億人民幣。



內媒引述專家指出，高額補貼不可持續，長期可能導致平台虧損、商家壓力增大、消費者形

成價格依賴。（ｒｙ）

