《神州基金》北汽等在京成立汽車產業股權投資基金，出資額１０億

《經濟通通訊社７日專訊》愛企查Ａｐｐ顯示，近日，北京安鵬智行汽車產業股權投資基金
合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人為深圳市安鵬股權投資基金管理有限公司，出資額
１０億元人民幣，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務等。
股權穿透圖顯示，該企業由北京汽車集團有限公司旗下北京安鵬科創汽車產業投資基金合夥
企業（有限合夥）、張家口聚鑫股權投資基金合夥企業（有限合夥）等共同出資。（ｊｑ）
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07/07/2025 15:11
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合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人為深圳市安鵬股權投資基金管理有限公司，出資額
１０億元人民幣，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務等。
股權穿透圖顯示，該企業由北京汽車集團有限公司旗下北京安鵬科創汽車產業投資基金合夥
企業（有限合夥）、張家口聚鑫股權投資基金合夥企業（有限合夥）等共同出資。（ｊｑ）
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