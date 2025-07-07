  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

07/07/2025 15:11

《神州基金》北汽等在京成立汽車產業股權投資基金，出資額１０億

　　《經濟通通訊社７日專訊》愛企查Ａｐｐ顯示，近日，北京安鵬智行汽車產業股權投資基金
合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人為深圳市安鵬股權投資基金管理有限公司，出資額
１０億元人民幣，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務等。
　
　　股權穿透圖顯示，該企業由北京汽車集團有限公司旗下北京安鵬科創汽車產業投資基金合夥
企業（有限合夥）、張家口聚鑫股權投資基金合夥企業（有限合夥）等共同出資。（ｊｑ）

【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

貿易談判喪權辱國，越南一夜回到解放前

03/07/2025 15:56

關稅戰

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處