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AH股新聞

07/07/2025 15:30

泡泡瑪特申請「Ｌａｆｕｆｕ」商標，傳主動防禦性註冊

　　《經濟通通訊社７日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）旗下Ｌａｂｕｂｕ風潮席捲全球，供不
應求導致仿冒品「Ｌａｆｕｆｕ」湧現之際，據內媒報道，泡泡瑪特申請註冊「Ｌａｆｕｆｕ」
商標。
　
　　據企業查詢平台天眼查顯示，近日，北京泡泡瑪特文化創意有限公司申請註冊「
Ｌａｆｕｆｕ」商標，國際分類為健身器材，目前商標狀態為等待實質審查。報道引述消息人士
稱，這是屬於主動防禦性註冊，目的是為了更好地打擊侵權行為。
　
　　報道稱，近日Ｌａｂｕｂｕ的盜版玩偶「Ｌａｆｕｆｕ」引發廣泛討論。由於在國外很難買
到Ｌａｂｕｂｕ，不少消費者在電商平台以低價購入「Ｌａｆｕｆｕ」，海關亦以「
Ｌａｆｕｆｕ」來形容查獲的盜版玩偶。
　
　　中國海關上周在微信公號發布一篇題為《關關不語，只是一味地查Ｌａｆｕｆｕ》的文章稱
，近日武漢郵局海關在對一批出口郵件進行查驗時，查獲帶有「ＰＯＰ　ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特
）商標的Ｌａｂｕｂｕ盲盒玩偶郵包４４６件，玩偶共計１７８９個。經聯繫權利人確認，上述
玩偶及包裝盒未經授權使用「ＰＯＰ　ＭＡＲＴ」標識，侵犯「ＰＯＰ　ＭＡＲＴ」商標權。目
前，海關已依法扣留該批貨物。（ｊｑ）

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