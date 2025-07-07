泡泡瑪特申請「Ｌａｆｕｆｕ」商標，傳主動防禦性註冊

《經濟通通訊社７日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）旗下Ｌａｂｕｂｕ風潮席捲全球，供不

應求導致仿冒品「Ｌａｆｕｆｕ」湧現之際，據內媒報道，泡泡瑪特申請註冊「Ｌａｆｕｆｕ」

商標。



據企業查詢平台天眼查顯示，近日，北京泡泡瑪特文化創意有限公司申請註冊「

Ｌａｆｕｆｕ」商標，國際分類為健身器材，目前商標狀態為等待實質審查。報道引述消息人士

稱，這是屬於主動防禦性註冊，目的是為了更好地打擊侵權行為。



報道稱，近日Ｌａｂｕｂｕ的盜版玩偶「Ｌａｆｕｆｕ」引發廣泛討論。由於在國外很難買

到Ｌａｂｕｂｕ，不少消費者在電商平台以低價購入「Ｌａｆｕｆｕ」，海關亦以「

Ｌａｆｕｆｕ」來形容查獲的盜版玩偶。



中國海關上周在微信公號發布一篇題為《關關不語，只是一味地查Ｌａｆｕｆｕ》的文章稱

，近日武漢郵局海關在對一批出口郵件進行查驗時，查獲帶有「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」（泡泡瑪特

）商標的Ｌａｂｕｂｕ盲盒玩偶郵包４４６件，玩偶共計１７８９個。經聯繫權利人確認，上述

玩偶及包裝盒未經授權使用「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」標識，侵犯「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」商標權。目

前，海關已依法扣留該批貨物。（ｊｑ）

