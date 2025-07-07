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AH股新聞

07/07/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１２％，滬深北程序化交易新規今施行

　　《經濟通通訊社７日專訊》滬深北交易所程序化交易管理實施細則今起正式施行。隨著一系
列涉及程序化交易的配套法規相繼實施，量化行業將向更規範、更高效的方向發展。滬深股市今
早集體低開，滬綜指低開０﹒１２％，報３４６７﹒９８點，深成指低開０﹒２％，創業板指低
開０﹒３４％。盤初有色金屬、腦機接口概念股走低。
　
　　此次滬深北交易所發布的實施細則明確了瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓
以及短時間大額成交四類異常交易行為的構成要件，並明確了投資者發生程序化異常交易行為時
交易所可采取的措施。《證券時報》引述業內人士表示，新規對於算法、交易頻率、風控指標等
提出更細化的要求，有助於遏制非理性交易行為，壓縮灰色空間。從操作層面看，越大的機構越
有能力快速適應監管變化，推動頭部機構形成良性競爭。
　
　　另外，針對歐盟上月宣布限制中國企業和產品參與歐盟醫療器械公共採購，中國祭出對等反
制措施。國家財政部宣布，採購預算金額４５００萬元（人民幣．下同）以上的醫療器械時，應
當排除歐盟企業參與，但不包括在華歐資企業。商務部指出，中國願與歐盟透過對話磋商和雙邊
政府採購安排等方式妥善處理分歧，但歐盟仍一意孤行採取限制措施，構築新的保護主義壁壘。
中方不得不採取對等限制措施。
　
　　人民銀行今日進行１０６５億元７天期逆回購，公開市場有３３１５億元逆回購到期，即今
日淨回籠２２０５億元。本周公開市場將有６５２２億元逆回購到期。（ｒｙ）

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