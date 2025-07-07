《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２％，跨境支付逆市衝高

《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股市場早間震盪調整，滬指收跌０﹒２１％，報

３４６５﹒０５點，深成指軟０﹒７％，創業板挫１﹒２５％。滬深兩市半天成交７７１８億元

（人民幣．下同），較上個交易日減量９０９億或１０﹒５％。



跨境支付、穩定幣概念股逆市走強，中亦科技（深：３０１２０８）、石基信息

（深：００２１５３）、京北方（深：００２９８７）等多股漲停。為適應人民幣跨境支付系統

（ＣＩＰＳ）業務發展需要，人行就《人民幣跨境支付系統業務規則（徵求意見稿）》公開徵求

意見。意見稿明確制訂依據、適用對象和業務範圍，對參與者和運營機構賬戶開立、參與者結算

資金歸屬、參與者流動性管理等業務行為進行規範，並明確人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）運

營機構和參與者應建立健全應急處置機制。



地產股亦反彈，板塊半天升１﹒８％，南山控股（深：００２３１４）漲停。住建部調研組

近日赴廣東、浙江兩省調研。調研組要求，要多管齊下穩定預期、激活需求、優化供給、化解風

險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。



下跌方面，煤炭、石油等資源股及ＣＸＯ、ＣＰＯ概念走低。整體來看，個股漲多跌少，滬

深兩市近２９００隻個股收升。（ｒｙ）

