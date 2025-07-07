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AH股新聞

07/07/2025 15:10

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０２％三連升，兩市成交大減１５％

　　《經濟通通訊社７日專訊》滬綜指今日低開低走，尾盤成功翻紅，小幅收升０﹒０２％，報
３４７３﹒１３點，續創近九個月新高，深成指則跌０﹒７％，創業板指跌１﹒２１％。成交縮
量，滬深兩市全天交易額１﹒２１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減２１９８億元或
１５﹒４％。
　
　　盤面上，電力、電網股午後勢爆發，華銀電力（滬：６００７４４）等十餘股漲停。全國各
地出現持續性高溫天氣，國家能源局數據顯示，７月４日全國最大電力負載達１４﹒６５億瓩，
創歷史新高，較６月底增加約２億瓩，同比去年增長近１﹒５億瓩。分析報告預測，２０２５年
全社會用電量將增長５％，夏季電力供需偏緊，局部地區尖峰時段供應緊張。
　
　　歐盟上月宣布限制中國企業和產品參與歐盟醫療器械公共採購，中國祭出對等反制措施。國
家財政部宣布，在政府採購活動中，對部分歐盟進口的醫療器械施加限制。採購預算金額
４５００萬元人民幣以上的指定醫療器械時，應當排除歐盟企業參與，但不包括在華歐資企業。
個別醫療器械股衝高，寶萊特（深：３００２４６）及五洲醫療（深：３０１２３４）升２０％
漲停。
　
　　另外，地產板塊升幅居前，全日漲１﹒７５％，渝開發（深：０００５１４）、沙河股份
（深：００００１４）漲停。近日赴廣東、浙江兩省調研的住建部調研組表示，各地要切實扛起
責任，充分用好房地產調控政策自主權，因城施策、精準施策，提升政策實施的系統性有效性，
持續鞏固房地產市場穩定態勢。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９６５﹒１７　　－０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４７３﹒１３　　＋０﹒０２　　　　４７６１﹒９７　　
　　深證成指　　１０４３５﹒５１　－０﹒７０　　　　７３２４﹒５３　　
　　創業板指　　２１３０﹒１９　　－１﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９７８﹒２９　　－０﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒８５　　＋０﹒１５　　　　　０﹒８４　　　　
　　深證Ｂ指　　１２３２﹒９２　　－０﹒２５　　　　　０﹒７０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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