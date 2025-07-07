《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０２％三連升，兩市成交大減１５％

《經濟通通訊社７日專訊》滬綜指今日低開低走，尾盤成功翻紅，小幅收升０﹒０２％，報

３４７３﹒１３點，續創近九個月新高，深成指則跌０﹒７％，創業板指跌１﹒２１％。成交縮

量，滬深兩市全天交易額１﹒２１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減２１９８億元或

１５﹒４％。



盤面上，電力、電網股午後勢爆發，華銀電力（滬：６００７４４）等十餘股漲停。全國各

地出現持續性高溫天氣，國家能源局數據顯示，７月４日全國最大電力負載達１４﹒６５億瓩，

創歷史新高，較６月底增加約２億瓩，同比去年增長近１﹒５億瓩。分析報告預測，２０２５年

全社會用電量將增長５％，夏季電力供需偏緊，局部地區尖峰時段供應緊張。



歐盟上月宣布限制中國企業和產品參與歐盟醫療器械公共採購，中國祭出對等反制措施。國

家財政部宣布，在政府採購活動中，對部分歐盟進口的醫療器械施加限制。採購預算金額

４５００萬元人民幣以上的指定醫療器械時，應當排除歐盟企業參與，但不包括在華歐資企業。

個別醫療器械股衝高，寶萊特（深：３００２４６）及五洲醫療（深：３０１２３４）升２０％

漲停。



另外，地產板塊升幅居前，全日漲１﹒７５％，渝開發（深：０００５１４）、沙河股份

（深：００００１４）漲停。近日赴廣東、浙江兩省調研的住建部調研組表示，各地要切實扛起

責任，充分用好房地產調控政策自主權，因城施策、精準施策，提升政策實施的系統性有效性，

持續鞏固房地產市場穩定態勢。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９６５﹒１７ －０﹒４３

上證指數 ３４７３﹒１３ ＋０﹒０２ ４７６１﹒９７

深證成指 １０４３５﹒５１ －０﹒７０ ７３２４﹒５３

創業板指 ２１３０﹒１９ －１﹒２１

科創５０ ９７８﹒２９ －０﹒６６

Ｂ股指數 ２５９﹒８５ ＋０﹒１５ ０﹒８４

深證Ｂ指 １２３２﹒９２ －０﹒２５ ０﹒７０

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