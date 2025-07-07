【大國博弈】涉向華為供貨，美芯片公司ＡＯＳ遭罰４２５萬美元

《經濟通通訊社７日專訊》再有美國公司因向華為供貨而被罰款。美國商務部下屬的工業與

安全局（ＢＩＳ）７月３日公告，向美國電源芯片公司Ａｌｐｈａ ａｎｄ Ｏｍｅｇａ

Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（ＡＯＳ）發處罰信，指ＡＯＳ因違規向華為提供受控物項而被罰

款４２５萬美元。



ＢＩＳ指控，ＡＯＳ在２０１９年共１５次向華為轉運了約１６５０件功率控制器、智能功

率模塊及相關附件，華為當時已被ＢＩＳ納入「實體清單」，受到嚴格出口管制，但ＡＯＳ相關

行為沒有徵得ＢＩＳ的授權。ＢＩＳ稱，在這１５次違規中，有１１次ＡＯＳ是知道或有理由知

道（包括意識到高度可能性）有關違規行為已發生、正在發生或即將發生。ＡＯＳ曾就ＢＩＳ的

限制與外部律師有過討論，外部律師曾建議ＡＯＳ，若不確定向華為供應的產品否受限，應立即

暫停向華為供貨，以便進一步評估，但ＡＯＳ沒有暫停。



ＢＩＳ指ＡＯＳ的行為構成四項違規，因此處以４２５萬美元民事罰款，須在３０天內支付

給美國商務部，否則會影響到ＡＯＳ現有或未來的出口許可；如果罰款沒交夠，ＢＩＳ還可能一

年內都不會給ＡＯＳ發許可證。



ＡＯＳ成立於２０００年，總部位於加利福尼亞州，主要是設計、開發並供應功率半導體，

用於個人及便攜式電腦、顯卡、平板電視、家電、智能手機、電池組、快速充電器、服務器及電

信設備等領域。ＡＯＳ創辦人和執行主席是華人張復興，其子張鈞平任ＣＥＯ，ＡＯＳ創始人和

執行主席。（ｓｌ）





