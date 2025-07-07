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AH股新聞

07/07/2025 10:10

【車企血戰】官媒：「降價提量」效應遞減，車企價格戰開始煞車

　　《經濟通通訊社７日專訊》內地官媒《經濟日報》５日發表署名評論文章指，破除汽車行業
「內捲式」競爭再有新動作。踏入７月，比亞迪在全國叫停「限時一口價」，啟用新購車政策；
特斯拉中國宣布Ｍｏｄｅｌ　３長續航全輪驅動版售價上調１萬元人民幣。文章認為，車市「價
格戰」之所以能夠煞車，一方面在於車企「降價提量」邊際效應遞減，另一方面在於有關部門對
「內捲式」競爭治理效果正在顯現。
　
　　文章指，以某頭部車企為例，今年上半年月銷量均在３０多萬輛，這表明單純依靠降價刺激
銷量的效果正在減弱，「更何況，你降價友商也在降價」。在產品力差不多的情況下，各大車企
競相打無序「價格戰」，最終就是「誰都不掙錢」，銷量還提不上去。既然無序「價格戰」對於
提高銷量無意義，再打下去的動力必然不足。
　
　　此外，５月以來，中汽協發布的《關於維護公平競爭秩序　促進行業健康發展的倡議》，得
到行業積極響應。工信部明確表示，無序「價格戰」沒有贏家，更沒有未來，並加強了產品一致
性抽查，以配合相關部門開展反不正當競爭執法，維護公平有序市場環境。
　
　　日前召開的中央財經委員會第六次會議強調，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序
競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出。文章稱，「這為我們下一步治理汽車行
業『內捲式』競爭，提供了科學方法和有效路徑，值得期待」。（ｓｌ）

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