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AH股新聞

07/07/2025 11:12

《大灣區》深圳樂高樂園加快建設，主題樂園３８個單體建築已封頂

　　《經濟通通訊社７日專訊》上海樂高樂園剛在上周六（５日）正式開幕，深圳樂高樂園的建
設亦傳來新進展。據內媒引述深圳大鵬新區有關方面報道，深圳樂高樂園的主題樂園８１個單體
建築中，５７個正在建設，當中３８個已封頂；最大單體建築「樂高樂園創想世界」已成功封頂
，創想世界屋面板安裝完成，正在施工屋面設備支架；部分過山車設備已完成基礎施工；內部疏
解路網建設已全部完工。
　
＊原計劃２０２４年開幕，具體開園時間未定＊
　
　　深圳樂高樂園度假區位於大鵬新區，規劃佔地５８﹒３４萬平方米，總投資６９﹒４５億元
人民幣，由英國默林娛樂集團獨家運營。項目將融入中國本土歷史、文化、生態元素和嶺南特色
，同時延續「寓教於樂」理念，設置創意工作坊、駕駛學校、救援學院等互動遊樂體驗。項目規
劃建設主題樂園、水上樂園、探索樂園（遠期）３個主題片區，自２０２１年８月底開始動工，
原計劃２０２４年開園，目前具體開園時間未定。
　
　　大鵬新區黨工委書記劉廣陽，新區黨工委副書記、管委會主任孟錦錦上周四（３日）會見默
林娛樂集團首席執行官菲奧娜．伊斯特伍德一行，雙方就共同推動深圳樂高樂園度假區加快建設
進行深入交流。
　
　　劉廣陽、孟錦錦表示，深圳樂高樂園是大鵬新區的旅游基石項目之一，大鵬新區將繼續全力
支持樂高樂園建設，加快完善區域基礎設施，為市民遊客帶來世界頂級遊玩體驗。
　
　　伊斯特伍德表示，深圳樂高樂園度假區已進入快速建設階段，建成後將成為粵港澳大灣區首
個國際ＩＰ親子家庭娛樂主題樂園度假區，也將是中國第二個樂高樂園度假區；願繼續攜手大鵬
新區加快推進項目建設，爭取早日投入運營。（ｓｌ）

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