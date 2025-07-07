《大灣區》深圳樂高樂園加快建設，主題樂園３８個單體建築已封頂

《經濟通通訊社７日專訊》上海樂高樂園剛在上周六（５日）正式開幕，深圳樂高樂園的建

設亦傳來新進展。據內媒引述深圳大鵬新區有關方面報道，深圳樂高樂園的主題樂園８１個單體

建築中，５７個正在建設，當中３８個已封頂；最大單體建築「樂高樂園創想世界」已成功封頂

，創想世界屋面板安裝完成，正在施工屋面設備支架；部分過山車設備已完成基礎施工；內部疏

解路網建設已全部完工。



＊原計劃２０２４年開幕，具體開園時間未定＊



深圳樂高樂園度假區位於大鵬新區，規劃佔地５８﹒３４萬平方米，總投資６９﹒４５億元

人民幣，由英國默林娛樂集團獨家運營。項目將融入中國本土歷史、文化、生態元素和嶺南特色

，同時延續「寓教於樂」理念，設置創意工作坊、駕駛學校、救援學院等互動遊樂體驗。項目規

劃建設主題樂園、水上樂園、探索樂園（遠期）３個主題片區，自２０２１年８月底開始動工，

原計劃２０２４年開園，目前具體開園時間未定。



大鵬新區黨工委書記劉廣陽，新區黨工委副書記、管委會主任孟錦錦上周四（３日）會見默

林娛樂集團首席執行官菲奧娜．伊斯特伍德一行，雙方就共同推動深圳樂高樂園度假區加快建設

進行深入交流。



劉廣陽、孟錦錦表示，深圳樂高樂園是大鵬新區的旅游基石項目之一，大鵬新區將繼續全力

支持樂高樂園建設，加快完善區域基礎設施，為市民遊客帶來世界頂級遊玩體驗。



伊斯特伍德表示，深圳樂高樂園度假區已進入快速建設階段，建成後將成為粵港澳大灣區首

個國際ＩＰ親子家庭娛樂主題樂園度假區，也將是中國第二個樂高樂園度假區；願繼續攜手大鵬

新區加快推進項目建設，爭取早日投入運營。（ｓｌ）

