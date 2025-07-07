【穩定幣】深圳市發風險提示：不法機構炒作穩定幣進行非法集資等

《經濟通通訊社７日專訊》深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室今日發布《關於

警惕以穩定幣等名義實施非法集資的風險提示》指，近期以穩定幣為代表的數字貨幣受到市場廣

泛關注，監測發現，一些不法機構以「金融創新」、「數字資產」等為噱頭，利用社會公眾對穩

定幣等了解不足的特點，通過發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」等方式吸收

資金，誘導社會公眾參與交易炒作，擾亂經濟金融秩序，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗

錢等違法犯罪活動，嚴重危害社會公眾財產安全。



該辦公室指，此類不法機構未經國家金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，不

具有公開吸收公眾存款的資質。該類機構利用穩定幣等新概念進行炒作，編造所謂的「虛擬貨幣

」、「虛擬資產」、「數字資產」等投資項目，公開虛假宣傳並吸收公眾資金，滋生非法集資、

賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。



《防範和處置非法集資條例》規定，國家禁止任何形式的非法集資，因參與非法集資受到的

損失，由集資參與人自行承擔。該辦公室呼籲民眾增強理性投資意識，不要盲目相信天花亂墜的

承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識，避免上當受騙。（ｓｌ）

