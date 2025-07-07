《中國要聞》小米：東北內蒙持續高溫，空調銷量達去年同期２０倍

《經濟通通訊社７日專訊》內地東北地區６月下旬以來出現罕見高溫天氣，哈爾濱、長春、

瀋陽等地最高氣溫持續超過攝氏３５度，部分市縣高達３７度，以極寒氣候著稱的漠河、北極村

兩地也連續突破３５度，東北不再是「避暑勝地」，大量家庭首次安裝冷氣。小米集團副總裁、

中國區總裁王曉雁今日在微博發文稱，「從６月２４號開始，東北內蒙持續高溫，空調銷量暴漲

，小米空調最高（銷量）是去年同期的２０倍。我們服務部緊急從全國各地組織安裝工程師趕赴

東北內蒙，保障給用戶及時安裝」。



根據最新的《中國統計年鑑》，２０２３年末中國城鎮居民平均每百戶的空調擁有量為

１７１﹒７台，其中內蒙古、雲南、西藏、甘肅、寧夏平均每一百戶居民家裏僅有２０多部空調

，與「空調大戶」地區江蘇、浙江、重慶、廣東等地平均每一百戶居民家裏有２００多部空調相

比，數值差高達十倍。



據內媒報道，哈爾濱多地近日安裝冷氣需求激增，當地安裝師傅「供不應求」，需要從廣東

調派師傅緊急支援。東北多家高校的學生宿舍都成為「蒸籠」，吉林大學、哈爾濱工程大學等高

校學生因宿舍無空調、夜間斷電且禁用風扇，被迫睡樓道、地下室甚至衛生間水池降溫。山東煙

台南山學院東海校區多名學生昨發布視頻控訴宿舍高溫熱暈同學，「一晚上開進五六輛救護車，

有同學被抬到擔架上」。山東青島大學浮山校區瀅園學生宿舍更有一名年約六旬男宿舍管理人員

疑因中暑，昨早被發現在值班室死亡。（ｓｌ）

