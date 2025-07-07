《神州金融》成都農商銀行吸收合併旗下６家村鎮銀行

《經濟通通訊社７日專訊》成都農商銀行日前公告稱，該行將以吸收合併改建分支機構的方

式吸收合併６家村鎮銀行。



公告顯示，經成都農商銀行和自貢中成村鎮銀行、峨眉山中成村鎮銀行、犍為中成村鎮銀行

、長寧中成村鎮銀行、筠連中成村鎮銀行、南部縣中成村鎮銀行６家村鎮銀行股東大會審議通過

，成都農商銀行將以吸收合併改建分支機構的方式吸收合併６家村鎮銀行。此次吸收合併後，６

家村鎮銀行依法解散，改建為成都農商銀行的分支機構；６家村鎮銀行的資產、負債、業務、網

點、人員以及其他相關權利與義務等將由成都農商銀行承繼，其他債權人的合法權益不受影響，

產品服務不會中斷，被合併方已經合法訂立的合同依然有效。



成都農商銀行是在原成都市農村信用社基礎上改制成立的股份制商業銀行，於２０１０年１

月１５日掛牌開業，２０２０年６月完成股權結構調整回歸國有，是成都市國資持股比例最大的

銀行。



中成村鎮銀行是由成都農商銀行作為主發起行，在四川、河北、雲南、山東、福建、江蘇、

新疆設立，具有獨立法人資格的股份制銀行業金融機構。



國家金融監督管理總局數據顯示，今年上半年全國有８９家村鎮銀行因被吸收合併或被收購

而退出市場，這一數字已接近２０２４年全年９４家的總量，並且遠超２０２３年僅１１家的水

平。（ｓｌ）

