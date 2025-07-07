  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

07/07/2025 13:55

【ＦＯＣＵＳ】「零元購」外賣熱戰，京東醞釀「陽謀」

　　【ＦＯＣＵＳ】當美團（０３６９０）歡呼即時零售周六（５日）訂單突破１﹒２億單，風
光背後卻是市值短短一個月蒸發逾１８００億元。短兵相接另一邊的淘寶，當日訂單超８０００
萬，亦離不開月初揭盅５００億元補貼大計的銀彈效應。吊詭的是，４月高調發力外賣的京東
（０９６１８），於周末「零元購
」大戰意外低調，聯想劉強東預告「要靠供應鏈賺錢」，一場「陽謀」呼之欲出。
　
＊美團淘寶鬥補貼，茶飲股飛升＊
　
　　周末最火的段子，非「不要錢的奶茶，喝出了糖尿病」莫屬。隨著淘寶（閃購＋餓了麼）、
美團大派「滿２５減２１」、「滿１８減１８」等各式無門檻外賣券，互相狙擊搶客，一眾「羊
毛黨」爭相下單０元的奶茶、５元的拿鐵。受惠平台補貼帶來雪花般的訂單，茶百道　
（０２５５５）　、古茗　（０１３６４）　、滬上阿姨（０２５８９）周一（７日）半日齊飛
升５％至１３％。
　
　　然而，力保外賣頭把交椅的美團，前有宿敵「餓了麼」，後有新對手京東，４月宣布未來３
年向餐飲行業整體投入１０００億元人幣，首季２１％的經營利潤率（核心本地商業業務）勢承
壓。此正正解釋了，其一季度淨利按年大增８７％，惟股價卻自６月９日高位回吐逾兩成。
　
＊京東醉翁之意「生鮮供應鏈」＊
　
　　外賣「三國殺」正酣，值得留意的是，４月上線外賣百億補貼、６月突破單日２５００萬單
的京東，在美團、淘寶的周末貼身肉搏戰中，卻意外低調，頗有坐山觀虎鬥之意。
　
　　何解？玄機就在京東的殺手鐧－－供應鏈。劉強東上月就稱，「大家看到的是跟興哥（王興
）的外賣之爭，老百姓點餐，但其实我?做的是背後的生?供應鏈，這是我真正想要的。」他並
透露，京東外賣７月下旬將推出跟美團完全不同的商業模式，期待能夠徹底解決食品安全問題。
　
＊食安、效率定生死？美團迎戰＊
　
　　此是否受了蜜雪冰城（０２０９７）「供應鏈帝國」的啟發？畢竟，憑藉現製飲品行業內最
大規模的完整端到端供應鏈體系，蜜雪上市短短四個月，股價一度飆升兩倍。
　
　　相比２０１５年內地外賣大戰１﹒０時，美團、餓了麼、百度外賣（已退場）以補貼培養用
戶習慣
，搶佔市場份額；十年之後，外賣早已深入民心，今次２﹒０爭奪的是即時零售流量生態主導，
以及更深遠的食安壁壘。
　
　　或許是已預感到京東的「陽謀」，美團７月宣布，擬未來三年在全國範圍內投資建設
１２００家「浣熊食堂」，以「明廚亮灶＋全流程管控」打造外賣食安的基礎設施，並通過「快
驢進貨」提供食材直採鏈路。　
　
　　外賣大戰的終局，焦點恐不在燒錢下的「美團獨大　ＶＳ　雙寡格局　ＶＳ　三足鼎立」份
額之爭，而是食安與效率定生死。未來三年，或是重構外賣成本鏈、信任鏈者得天下。

【你點睇？】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」，你認為會否影響美國未來政治格局？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

貿易談判喪權辱國，越南一夜回到解放前

03/07/2025 15:56

關稅戰

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處