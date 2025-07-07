【ＦＯＣＵＳ】「零元購」外賣熱戰，京東醞釀「陽謀」

【ＦＯＣＵＳ】當美團（０３６９０）歡呼即時零售周六（５日）訂單突破１﹒２億單，風

光背後卻是市值短短一個月蒸發逾１８００億元。短兵相接另一邊的淘寶，當日訂單超８０００

萬，亦離不開月初揭盅５００億元補貼大計的銀彈效應。吊詭的是，４月高調發力外賣的京東

（０９６１８），於周末「零元購

」大戰意外低調，聯想劉強東預告「要靠供應鏈賺錢」，一場「陽謀」呼之欲出。



＊美團淘寶鬥補貼，茶飲股飛升＊



周末最火的段子，非「不要錢的奶茶，喝出了糖尿病」莫屬。隨著淘寶（閃購＋餓了麼）、

美團大派「滿２５減２１」、「滿１８減１８」等各式無門檻外賣券，互相狙擊搶客，一眾「羊

毛黨」爭相下單０元的奶茶、５元的拿鐵。受惠平台補貼帶來雪花般的訂單，茶百道

（０２５５５） 、古茗 （０１３６４） 、滬上阿姨（０２５８９）周一（７日）半日齊飛

升５％至１３％。



然而，力保外賣頭把交椅的美團，前有宿敵「餓了麼」，後有新對手京東，４月宣布未來３

年向餐飲行業整體投入１０００億元人幣，首季２１％的經營利潤率（核心本地商業業務）勢承

壓。此正正解釋了，其一季度淨利按年大增８７％，惟股價卻自６月９日高位回吐逾兩成。



＊京東醉翁之意「生鮮供應鏈」＊



外賣「三國殺」正酣，值得留意的是，４月上線外賣百億補貼、６月突破單日２５００萬單

的京東，在美團、淘寶的周末貼身肉搏戰中，卻意外低調，頗有坐山觀虎鬥之意。



何解？玄機就在京東的殺手鐧－－供應鏈。劉強東上月就稱，「大家看到的是跟興哥（王興

）的外賣之爭，老百姓點餐，但其实我?做的是背後的生?供應鏈，這是我真正想要的。」他並

透露，京東外賣７月下旬將推出跟美團完全不同的商業模式，期待能夠徹底解決食品安全問題。



＊食安、效率定生死？美團迎戰＊



此是否受了蜜雪冰城（０２０９７）「供應鏈帝國」的啟發？畢竟，憑藉現製飲品行業內最

大規模的完整端到端供應鏈體系，蜜雪上市短短四個月，股價一度飆升兩倍。



相比２０１５年內地外賣大戰１﹒０時，美團、餓了麼、百度外賣（已退場）以補貼培養用

戶習慣

，搶佔市場份額；十年之後，外賣早已深入民心，今次２﹒０爭奪的是即時零售流量生態主導，

以及更深遠的食安壁壘。



或許是已預感到京東的「陽謀」，美團７月宣布，擬未來三年在全國範圍內投資建設

１２００家「浣熊食堂」，以「明廚亮灶＋全流程管控」打造外賣食安的基礎設施，並通過「快

驢進貨」提供食材直採鏈路。



外賣大戰的終局，焦點恐不在燒錢下的「美團獨大 ＶＳ 雙寡格局 ＶＳ 三足鼎立」份

額之爭，而是食安與效率定生死。未來三年，或是重構外賣成本鏈、信任鏈者得天下。

