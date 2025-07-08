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AH股新聞

08/07/2025 09:05

《中國要聞》李強：積極引領發展合作，挖掘新興領域增長潛力

　　《經濟通通訊社８日專訊》國務院總理李強在里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤
第一階段會議，就「和平與安全、全球治理改革」議題發表講話，他表示，積極引領發展合作，
挖掘新興領域增長潛力。
　
　　李強表示，當前，世界百年變局加速演進，國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，多邊機制權威和
效能減弱。在激化加劇的矛盾分歧面前，需要以平等尊重的態度更好共商。在深度交融的共同利
益面前，需要以團結協作的行動更好共建。在合則互惠的發展機遇面前，需要以相互成就的胸懷
更好共享。
　
　　李強強調，金磚國家作為全球南方「第一方陣」，應當堅持獨立自主，展現責任擔當，在凝
聚共識、匯聚合力方面拿出更大作為，努力成為推動全球治理變革的先鋒力量。要堅守道義，維
護世界和平安寧。推動以和平手段化解爭端，根據事情本身的是非曲直探索治本之策。
　
　　要聚焦發展，壯大經濟增長動能。積極引領發展合作，挖掘新興領域增長潛力。今年中方將
建立中國－金磚國家新質生產力研究中心，還將設立金磚國家新工業「金鷺」卓越獎學金，幫助
金磚國家培養工業、通信等領域人才。要包容並蓄，促進文明交流互鑒。做文明和合共生的倡導
者，努力實現不同文明交相輝映、互促共進。（ｅｗ）

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