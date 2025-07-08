《神州頭條》財經報章頭版摘要：滬深兩市專精特新系列指數將發布

《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



推進設施聯通，助力物暢其流

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推進市場設施高標準聯通，是打破地理阻礙、加快要素流動的基礎前提，也是建設全國統一大市

場的應有之義。《中共中央，國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》提出「推進市場設施

高標準聯通」，強調要「建設現代流通網絡」「完善市場信息交互渠道」「推動交易平台優化升

級」。



政策持續顯效，消費熱力提升

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從《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》發布，到《提振消費專項行動方

案》出台，再到《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》推出……今年以來，一系列提振消

費政策為我國消費市場向好發展注入強大動能。伴隨政策效應持續顯現，上半年消費市場勾勒出

一幅熱力提升的生動圖景：《哪吒２》以超１５０億元的票房獲得上半年票房冠軍；「蘇超」持

續「霸屏」，帶動主場城市酒店預訂量大幅增長……



６月末外儲規模小幅增加，連續１９個月穩定在３﹒２萬億美元以上

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國家外匯管理局７月７日發布數據顯示，截至２０２５年６月末，我國外匯儲備規模為

３３１７４億美元，較５月末上升３２２億美元，升幅為０﹒９８％。「２０２５年６月，受主

要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。」

國家外匯局相關負責人說，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模有

所上升。





《上海證券報》



滬深交易所將於７月２１日發布專精特新系列指數

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７月７日，上交所與中證指數公司宣布，將於７月２１日正式發布上證科創板專精特新指數、上

證專精特新指數、中證專精特新１００指數。深交所全資子公司深證信息也於７日宣布，將於７

月２１日發布深證專精特新指數、創業板專精特新指數。這一系列指數的推出，旨在為市場提供

更豐富的專精特新上市公司表現基准，引導資金流向創新驅動型中小企業，助力專精特新企業高

質量發展。



新動能不斷壯大，工業經濟彰顯發展活力

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智能檢測機器人在車間裏精準掃描，中國制造的小農機遠征國際市場，企業訂單排期滿滿……當

下，這些生動場景，正是中國工業經濟新動能強勁迸發的鮮活注腳。今年以來，伴隨宏觀政策組

合拳精準發力，產業升級步伐持續加快，創新驅動、市場開拓與積極預期共同繪就工業經濟蓬勃

發展的新圖景。多位專家在接受上海證券報記者采訪時表示，當前工業經濟展現出強大韌性與增

長潛力，下半年工業增加值有望保持較高增速，為中國經濟高質量發展注入持久動能。



李強出席金磚國家領導人第十七次會晤並講話

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當地時間７月６日，國務院總理李強在里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤第一階段會

議，就「和平與安全、全球治理改革」議題發表講話。金磚成員國領導人與會。巴西總統盧拉主

持會議。李強表示，當前，世界百年變局加速演進，國際規則和秩序遭受嚴重沖擊，多邊機制權

威和效能減弱。習近平主席提出的共商共建共享的全球治理觀更加彰顯出其時代價值和現實意義

。





《證券時報》



新動能新活力，中國內需市場「新新」向榮

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提振消費、擴大內需是今年經濟工作的重中之重。行至年中，以「兩新」政策為代表的逆周期調

節政策為穩投資、擴消費提供更多確定性。同時，產業升級轉型持續推進，消費新熱點、新場景

持續湧現，供需兩端的新變化為經濟增長注入了更多新動能、新活力，中國消費市場呈現「新新

」向榮新圖景。



三重引擎驅動，中國材料出海跑出加速度

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從技術追隨到全球引領，從產品輸出到生態賦能，中國材料企業正以「技術突圍＋綠色轉型＋場

景革命」三重引擎加速全球市場開拓。近期，證券時報記者走訪企業看到，在歐盟碳關稅倒逼與

國內產業升級雙輪驅動下，中國材料不僅攻克「卡脖子」技術，更以綠色競爭力撬動國際話語權

，出海跑出加速度。中國材料企業的全球化敘事正從「中國制造」進化為「中國方案」。



滬深兩市專精特新系列指數即將發布

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滬深交易所昨日分別宣布，將於７月２１日正式發布上證科創板專精特新指數、上證專精特新指

數、中證專精特新１００指數和深證專精特新指數、創業板專精特新指數。這一系列指數的推出

，旨在為市場提供更豐富的專精特新上市公司表現基准，引導資金流向創新驅動型中小企業，助

力專精特新企業高質量發展。（ｅｗ）

