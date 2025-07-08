《神州經脈》滬指逼近三千五，債券南向通擴容，中美傳將再會談

《神州經脈》Ａ股全日（８日）衝高，滬綜指盤中曾見３４９９﹒８９點，離三千五僅一步

之遙，全日升０﹒７％，收報３４９７﹒４８點創近三年半新高，前次收盤高位為２０２２年１

月２４日的３５２４﹒１１點；至於深成指今日亦漲１﹒４７％，創業板升２﹒３９％。滬深兩

市全天成交１﹒４５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增２４５２億元或２０％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７３２，較上個交易日４時３０分收盤

價升１５點子，止兩連跌，全日在７﹒１６９８至７﹒１７８０之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１５３４，較上個交易日跌２８點子，較市場預測偏強近２４０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行和香港金管局宣布了數項債券通優化擴容的措施，包括擴大南向通參與機構範圍

，加入券商、保險公司、理財及資產管理公司；優化離岸人民幣債券回購業務，允許回購期間債

券再質押使用等。



２﹒ 國家主席習近平７至８日先後到山西陽泉、太原考察調研，對山西各方面取得的成績給予

肯定，對下一步工作提出要求：重點要抓好能源轉型、產業升級和適度多元發展；推動煤炭產業

由低端向高端、煤炭產品由初級燃料向高價值產品攀升，同時著眼於高水平打造中國重要能源原

材料基地，配套發展風電、光伏發電、氫能等能源，構建新型能源體系。



３﹒ 中國外交部宣布，應國務院總理李強邀請，澳洲總理阿爾巴尼斯將於７月１２日至１８日

（周六至下周五）對中國進行正式訪問。澳洲政府指，阿爾巴尼斯此次將到訪北京、上海和成都

，包括在北京與李強舉行中澳總理年度會晤，以及會見中國國家主席習近平和全國人大常委會委

員長趙樂際。外交部發言人毛寧介紹，中方願同澳方一道以此訪為契機，加強溝通，增進互信，

拓展務實合作，推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展。



４﹒ 美國總統特朗普公布對十餘國的關稅通知函，將新關稅生效日從７月９日延後至８月１日

，其中日韓將被徵２５％關稅，老撾、緬甸關稅達４０％。中國外交部重申，關稅戰、貿易戰沒

有贏家，搞保護主義損害各方利益。另外，美國財長貝森特預計未來幾周內將與中方對口官員會

面，探討議題是否能夠超越貿易進入其他領域；中方對此無正面回應。



５﹒ 中國安防設備龍頭海康威視表明已入稟法院，就加拿大政府上月底指令其當地子公司停業

的命令提出司法覆核，並與加拿大司法部長達成協議，訴訟期間讓當地業務回復正常運作，公司

相信通過司法可得到公平結果。拿大工業部長趙美蘭（Ｍｅｌａｎｉｅ Ｊｏｌｙ）上月底宣布

，經安全與情報機構多層審查，認定海康威視持續運作將損害國家安全，所以下令關閉該公司當

地業務，並禁止加拿大政府及國有機構採購該公司產品。



６﹒ 國家發展改革委、工業和信息化部、國家能源局發布《關於開展零碳園區建設的通知》，

支持有條件的地區率先建成一批零碳園區，同時有計劃、分步驟推進各類園區低碳化零碳化改造

，為實現碳達峰碳中和目標提供堅實有力支撐。其中提出，國家發改委將統籌利用現有資金渠道

支持零碳園區建設，鼓勵各地區對零碳園區建設給予資金支持，通過地方政府專項債券資金等支

持符合條件的項目。鼓勵政策性銀行對符合條件的項目給予中長期信貸支持。支持符合條件的企

業發行債券用於零碳園區建設。



７﹒ 國家衛健委等七部門聯合發布《關於加快推進普惠托育服務體系建設的意見》，明確發展

「１＋Ｎ」的托育服務體系，即是以托育綜合服務中心為樞紐，以托育機構、社區嵌入式托育、

幼兒園托班、用人單位辦托、家庭托育點等為網絡的托育服務體系，目標是在２０２５年，實現

每千人口擁有３歲以下嬰幼兒托位數４﹒５個，新增普惠性托位６６萬個；到２０３０年，普惠

托育服務體系基本建立。



８﹒ 乘聯分會公布，２０２５年６月，全國乘用車市場零售２０８﹒４萬輛，同比增長

１８﹒１％，環比增長７﹒６％；其中，新能源乘用車市場零售１１１﹒１萬輛，同比增長

２９﹒７％，環比增長８﹒２％。出口方面，６月乘用車出口４８萬輛，同比增長２３﹒８％，

環比增長７﹒３％；其中，新能源乘用車廠商出口１９﹒８萬輛，同比增長１１６﹒６％，環比

下降１％。（ｓｌ）

