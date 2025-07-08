《鍾之日記》恒指重上兩萬四，關稅威脅航運股

《鍾之日記》７月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
美國對等關稅暫緩期限就到，總統特朗普再度揮動關稅大棒，向首批貿易夥伴國發出貿易信
函，威脅８月１日起提高關稅，稅率設定在２５％至４０％。美股美債周一（７日）晚雙殺，但
港股在連跌三日後轉身反彈，隨著Ａ股走高，恒指亦重上兩萬四大關，全日收報２４１４８，升
２６０點或１﹒１％，主板成交近２１３３億元。
＊滬綜指逼三千五，收市創近三年半高＊
Ａ股全日衝高，滬綜指盤中曾見３４９９﹒８９點，離三千五僅一步之遙，全日升０﹒７％
，收報３４９７﹒４８點創近三年半新高，前次收盤高位為２０２２年１月２４日的
３５２４﹒１１點；至於深成指今日亦漲１﹒４７％，創業板升２﹒３９％。滬深兩市全天成交
１﹒４５萬億元人民幣，較上個交易日大增兩成。
盤面上，ＢＣ電池領漲概念板、全天升幅超４％；ＰＣＢ概念緊隨其後；光伏行業反內捲，
近期政策信號密集釋放，光伏概念股盤中再度拉升，權重股通威股份（滬：６００４３８）漲停
。
有券商分析，隨著中東局勢的緩和，市場的關注焦點將轉向國內政策、中美關稅和美聯儲降
息，７月政治局會議依然是重要的觀察窗口。目前市場或處於比較重要的關口附近，短期內市場
或呈現震盪反覆格局。
＊美國加徵關稅仍高企，航運股普遍承壓＊
航運股今日普遍承壓，海豐國際（０１３０８）收跌５﹒９８％，一度低見２３﹒３元，創
１０天新低；太平洋航運（０２３４３）收跌２﹒４４％，一度低見１﹒９６元，創１０天新低
；東方海外國際（００３１６）收跌３﹒２８％；中遠海控（０１９１９）收跌１﹒６％，連跌
３日。
特朗普宣布對日本和韓國商品徵收２５％關稅，生效日為８月１日，如果日韓願意開放市場
等可以考慮重新調整關稅。之後又宣布對馬來西亞、哈薩克、南非、老撾等國家徵收２５％到
４０％不等的關稅，生效日均從７月９日延長至８月１日。國泰海通證券此前指出，２０２５上
半年關稅摩擦加劇，美線經歷出口積壓與出貨潮，景氣持續性將取決於關稅與經濟預期。
展望２０２５年第三季度市場趨勢，中國航運景氣指數編制室主任周德全表示，總體來看，
下季度除乾散貨企業的信心指數較本季度有所上升外，其餘類型航運企業的信心指數將有不同程
度的下滑。
＊港穩定幣牌照競爭大，概念股再升＊
財經事務及庫務局長許正宇早前透露指，目標於年內發出首批穩定幣牌照，批出數量將為「
個位數」。香港穩定幣牌照競爭激烈，據內媒《第一財經》報道，目前除了已經官宣的京東
（０９６１８）、渣打（０２８８８）、圓幣等之外，有４０多家企業準備提交申請，而且還有
幾十家有意向申請，目前處於諮詢或準備材料階段。螞蟻國際、螞蟻數科亦明確表達業務拓展意
願。申請機構基本都是中國最大的金融機構和互聯網公司，部分有意申請的小型企業希望渺茫。
據了解，目前仍有從事供應鏈相關的大型中國企業在積極招聘，尤其是區塊鏈方面的人才，
備戰穩定幣牌照的申請。
僧多粥少，穩定幣概念再度熱炒，國泰君安國際（０１７８８）飆２８﹒５％，造６﹒０８
元；眾安在綫（０６０６０）收升３﹒５％，報１８﹒１４元；多點數智（０２５８６）彈
１０﹒３％，ＯＳＬ集團（００８６３）揚逾８％，光大控股（００１６５）升７﹒６％。
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