  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

08/07/2025 14:28

《Ａ股焦點》申通快遞升逾２％，與菜鳥達成無人車合作

　　《經濟通通訊社８日專訊》申通快遞（深：００２４６８）今日與菜鳥無人車達成戰略合作
。雙方將聚焦末端配送場景，加速無人配送規模化應用，並聯合探索適配多場景的新車型與模式
。據介紹，此次合作是申通繼６月底客戶開放日首次披露「年內投運２０００台無人車」目標後
，在末端智能化領域的又一關鍵落子。
　
　　申通快遞現升２﹒４１％，報１１﹒０５元人民幣。（ｊｑ）

【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰08/07/2025 14:40  京東外賣：近２００餐飲品牌銷量破百萬，正式啟動「雙百計劃」

其他AH股新聞
More

08/07/2025 15:05  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒５％，深證Ｂ收升０﹒８％

08/07/2025 14:56  《中國要聞》首５月廣東省重點項目完成投資４５２２億元

08/07/2025 14:52  《中國要聞》三部門：鼓勵各地以專項債等資金支持零碳園區建設

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | FOCUS | 關稅大戲二度延期，新稅率藏對華「...

08/07/2025 13:50

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處