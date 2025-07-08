《Ａ股焦點》申通快遞升逾２％，與菜鳥達成無人車合作

《經濟通通訊社８日專訊》申通快遞（深：００２４６８）今日與菜鳥無人車達成戰略合作
。雙方將聚焦末端配送場景，加速無人配送規模化應用，並聯合探索適配多場景的新車型與模式
。據介紹，此次合作是申通繼６月底客戶開放日首次披露「年內投運２０００台無人車」目標後
，在末端智能化領域的又一關鍵落子。
申通快遞現升２﹒４１％，報１１﹒０５元人民幣。（ｊｑ）
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08/07/2025 14:28
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