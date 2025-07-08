《中國要聞》王毅７月１０至１１日出席東亞合作年度系列外長會

《經濟通通訊社８日專訊》外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席於７月
１０日至１１日在馬來西亞吉隆坡舉行的中國－東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外
長會和東盟地區論壇外長會。（ｒｙ）
【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解
08/07/2025 15:41
《經濟通通訊社８日專訊》外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席於７月
１０日至１１日在馬來西亞吉隆坡舉行的中國－東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外
長會和東盟地區論壇外長會。（ｒｙ）
【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解
上一篇新聞︰08/07/2025 16:01 《Ａ股動向》北方稀土：６月稀土產品出口接單有一定的恢復
08/07/2025 16:45 《行業數據》內地６月新能源乘用車零售同比增三成，出口增逾１倍
08/07/2025 16:25 《中國要聞》國防部回應外國擬購殲１０戰機：願分享裝備發展成果
08/07/2025 16:04 《中國要聞》七部門：年內實現每千人口擁４﹒５個嬰幼兒托位數
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N