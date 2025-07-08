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08/07/2025 15:41

《中國要聞》王毅７月１０至１１日出席東亞合作年度系列外長會

　　《經濟通通訊社８日專訊》外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席於７月
１０日至１１日在馬來西亞吉隆坡舉行的中國－東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外
長會和東盟地區論壇外長會。（ｒｙ）

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