《Ａ股行情》滬指高開０﹒０４％，官媒再批外賣低價補貼不可持續

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今早走勢分化，滬綜指輕微高開０﹒０４％，報

３４７４﹒６３點，深成指低開０﹒０４％，創業板指低開０﹒０３％；有色金屬股開盤造好，

軍工、可控核聚變概念股走低。



外圍方面，美國總統特朗普公布對十餘國的關稅通知函，將新關稅生效日從７月９日延後至

８月１日，其中日韓將被徵２５％關稅，老撾、緬甸關稅達４０％。美國財長貝森特預計未來幾

周內將與中方對口官員會面，探討議題是否能夠超越貿易進入其它的領域。儘管貝森特未透露中

方對口官員的姓名，但他此前與中國國務院副總理何立峰進行接觸。



美團、阿里旗下淘寶閃購過去周末展開外賣大戰，美團日訂單量破億創紀錄，但大行不看好

外賣龍頭採用超高補貼爭奪市佔率的行動。野村表示，市場接下來很可能需要顯著下調阿里巴巴

、美團以及京東的全年盈利預期。野村並預計幾家公司三季度補貼支出仍將維持甚至加碼。



《證券時報》報道批評，外賣大戰已有演變為同質化低價補貼的趨勢，呈現出粗放的「價格

戰」模式，成為「新內捲」。文章稱，當利潤空間不斷被擠壓，商家往往只能通過各種途徑壓縮

成本，食品安全便難以保障；而且同質化的低價補貼或許可以在短期內搶佔市場，但一定是不可

持續的。當消費者形成了低價消費預期，這種非常態化的價格補貼最終侵蝕的是長期的、正常的

行業生態。



此外，滬深交易所昨日分別宣布，將於７月２１日正式發布上證科創板專精特新指數、上證

專精特新指數、中證專精特新１００指數和深證專精特新指數、創業板專精特新指數。這一系列

指數的推出，旨在為市場提供更豐富的專精特新上市公司表現基準，引導資金流向創新驅動型中

小企業，助力專精特新企業高質量發展。（ｒｙ）

