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AH股新聞

08/07/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收０﹒５８％，光伏概念集體拉升

　　《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市早盤反彈，滬指上午收升０﹒５８％，報
３４９３﹒１６點，深成指漲１﹒２７％，創業板指更彈２﹒２５％。滬深兩市半日成交額
８７３０億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１０１２億或１３％。
　
　　從板塊來看，光伏概念股拉升，首航新能（深：３０１６５８）、國際復材
（深：３０１５２６）、通威股份（滬：６００４３８）等多股漲停。工信部本月召開第十五次
製造業座談會，邀請光伏企業與會討論。工信部指出，將進一步加大宏觀引導和行業治理，強化
標準引領和服務保障，持續幫助企業解決急難愁盼問題，為推動光伏行業高質量發展保駕護航。
　
　　此外，一眾電池股表現活躍，ＰＣＢ概念漲幅領先，英偉達及蘋果概念亦收漲，工業富聯
（滬：６０１１３８）升停。工業富聯第二季稅後淨利達６７﹒２７億至６９﹒２７億元，年增
４７﹒７％至５２﹒１％，優於市場預期。累計上半年稅後淨利１１９﹒５８億至１２１﹒５８
億元，年增３６﹒８％至３９﹒１％。展望後市，預期第二至第三季在ＡＩ伺服器出貨升溫帶動
下，將延續強勁成長動能。
　
　　電力股昨強彈，今天展開調整，明星電力（滬：６００１０１）跌約４﹒６％。保險、銀行
等金融股多數下跌，可控核聚變亦走軟。（ｒｙ）

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