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AH股新聞

08/07/2025 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒７％創近三年半新高，成交放量兩成

　　《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股全日衝高，滬綜指盤中曾見３４９９﹒８９點，離三千五僅
一步之遙，全日升０﹒７％，收報３４９７﹒４８點創近三年半新高，前次收盤高位為２０２２
年１月２４日的３５２４﹒１１點；至於深成指今日亦漲１﹒４７％，創業板升２﹒３９％。滬
深兩市全天成交１﹒４５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增２４５２億元或２０％。
　
　　盤面上，ＢＣ電池領漲概念板、全天升幅超４％；ＰＣＢ概念緊隨其後，景旺電子
（滬：６０３２２８）、廣合科技（深：００１３８９）等多股升停。光伏行業反內捲，近期政
策信號密集釋放，光伏概念股盤中再度拉升，權重股通威股份（滬：６００４３８）漲停。
　
　　有券商分析，隨著中東局勢的緩和，市場的關注焦點將轉向國內政策、中美關稅和美聯儲降
息，７月政治局會議依然是重要的觀察窗口。目前市場或處於比較重要的關口附近，短期內市場
或呈現震盪反復格局。
　
　　美國總統特朗普周一（７日）開始告知貿易夥伴，美國將從８月１日起大幅提高關稅，這標
誌著他今年早些時候發起的貿易戰進入新階段。目前首波１４國稅率已公布，介乎２５％至
４０％。另外，美國財長貝森特表示，預計將在未來幾周內與中方對口官員會面，以推動中美兩
國就貿易和其他議題的討論。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９９８﹒４５　　＋０﹒８４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４９７﹒４８　　＋０﹒７０　　　　５６７５﹒０７　　
　　深證成指　　１０５８８﹒３９　＋１﹒４７　　　　８８６４﹒４３　　
　　創業板指　　２１８１﹒０８　　＋２﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９９１﹒９５　　＋１﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６１﹒１２　　＋０﹒４９　　　　　１﹒０７　　　　
　　深證Ｂ指　　１２４２﹒１８　　＋０﹒７５　　　　　０﹒７８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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