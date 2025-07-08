《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒７％創近三年半新高，成交放量兩成

《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股全日衝高，滬綜指盤中曾見３４９９﹒８９點，離三千五僅

一步之遙，全日升０﹒７％，收報３４９７﹒４８點創近三年半新高，前次收盤高位為２０２２

年１月２４日的３５２４﹒１１點；至於深成指今日亦漲１﹒４７％，創業板升２﹒３９％。滬

深兩市全天成交１﹒４５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增２４５２億元或２０％。



盤面上，ＢＣ電池領漲概念板、全天升幅超４％；ＰＣＢ概念緊隨其後，景旺電子

（滬：６０３２２８）、廣合科技（深：００１３８９）等多股升停。光伏行業反內捲，近期政

策信號密集釋放，光伏概念股盤中再度拉升，權重股通威股份（滬：６００４３８）漲停。



有券商分析，隨著中東局勢的緩和，市場的關注焦點將轉向國內政策、中美關稅和美聯儲降

息，７月政治局會議依然是重要的觀察窗口。目前市場或處於比較重要的關口附近，短期內市場

或呈現震盪反復格局。



美國總統特朗普周一（７日）開始告知貿易夥伴，美國將從８月１日起大幅提高關稅，這標

誌著他今年早些時候發起的貿易戰進入新階段。目前首波１４國稅率已公布，介乎２５％至

４０％。另外，美國財長貝森特表示，預計將在未來幾周內與中方對口官員會面，以推動中美兩

國就貿易和其他議題的討論。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９９８﹒４５ ＋０﹒８４

上證指數 ３４９７﹒４８ ＋０﹒７０ ５６７５﹒０７

深證成指 １０５８８﹒３９ ＋１﹒４７ ８８６４﹒４３

創業板指 ２１８１﹒０８ ＋２﹒３９

科創５０ ９９１﹒９５ ＋１﹒４０

Ｂ股指數 ２６１﹒１２ ＋０﹒４９ １﹒０７

深證Ｂ指 １２４２﹒１８ ＋０﹒７５ ０﹒７８

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