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AH股新聞

08/07/2025 09:57

Ｌａｂｕｂｕ「平替」Ｗａｋｕｋｕ竄紅，多款盲盒缺貨

　　《經濟通通訊社８日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）旗下Ｌａｂｕｂｕ風靡全球，正貨「一
隻難求」，山寨貨Ｌａｆｕｆｕ也大受歡迎，連類似的「平替」公仔Ｗａｋｕｋｕ都在潮玩市場
掀起新一輪熱潮。據《新浪財經》報道，深圳熠起文化有限公司（Ｌｅｔｓｖａｎ）旗下核心
ＩＰ之一Ｗａｋｕｋｕ去年底開始竄紅，其不同於「治愈系」Ｌａｂｕｂｕ的「小野孩」、「搗
蛋鬼」形象和明星營銷策略，使其迅速成為Ｚ世代追捧的新寵，而在今年３月完成收購
Ｌｅｔｓｖａｎ約６１％股權的美股上市中資公司量子之歌，股價也快速反彈，今年以來漲近
３５０％。
　
　　報道指，Ｗａｋｕｋｕ在去年５月正式推出，１１月首款搪膠毛絨玩偶盲盒上線後大受歡迎
，目前Ｌｅｔｓｖａｎ小程序和熠起旗艦店上，Ｗａｋｕｋｕ多款系列盲盒均顯示「缺貨」，預
售也要排到７月下旬甚至８月。在名創優品、ＴＯＰ　ＴＯＹ、九木雜物社等線下合作渠道，
Ｗａｋｕｋｕ的盲盒同樣售罄。
　
＊Ｗａｋｕｋｕ被認為性價比較高，明星營銷策略推高知名度＊
　
　　據了解，Ｗａｋｕｋｕ盲盒玩偶售價６９﹒８元（人民幣．下同）起，二手價亦相對平穩，
使其成為預算有限玩家的「平替」選擇。不過，６月中旬開始，Ｗａｋｕｋｕ個別產品二手價格
開始上漲，其中售價１２９元的Ｗａｋｕｋｕ「甜心兔」吊卡近期二手成交價約３２０元，而６
月初二手價僅１５０元左右。潮玩界有聲音認為，「不是Ｌａｂｕｂｕ買不起，而是
Ｗａｋｕｋｕ更具性價比」。
　
　　報道認為，除了性價比，Ｗａｋｕｋｕ的「崛起」離不開精心的明星營銷策略。與
Ｌｅｔｓｖａｎ通過成立合資公司達成合作的樂華娛樂（０２３０６），充分調動旗下明星為
Ｗａｋｕｋｕ造勢。據不完全統計，Ｗａｋｕｋｕ系列產品曾出現在虞書欣、章若楠、全紅嬋、
戚薇等人的生活場景以及社交媒體帳號中。Ｗａｋｕｋｕ甚至有意對標Ｌａｂｕｂｕ－－比如
Ｌａｂｕｂｕ因泰國明星與皇室走紅，Ｗａｋｕｋｕ便簽約泰國藝人Ｆａｙｅ　Ｐｅｒａｙａ為
推廣大使；Ｌａｂｕｂｕ獲碧咸「帶貨」，樂華娛樂創始人杜華便將Ｗａｋｕｋｕ贈予碧咸合影
。這種「貼臉營銷」策略雖然引發爭議，但確實在短期內快速提升了品牌知名度。（ｓｌ）

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