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AH股新聞

08/07/2025 10:21

《行業數據》機構：６月３３個中國手遊商全球吸金１７﹒６億美元

　　《經濟通通訊社８日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２５年６月
共３３個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金１７﹒６億美元，佔本期
全球ＴＯＰ１００手遊發行商收入３３％。
　
　　在中國手遊發行商收入ＴＯＰ３０中，騰訊（００７００）、網易（０９９９９）分別穩居
第１、第３名。點點互動６月收入上漲１０％，在一眾強勢廠商中繼續穩居第２名。米哈游兩款
核心產品《原神》、《絕區零》聯動發力，使米哈游整體收入環比提升３２％，穩居收入榜第４
位。
　
　　心動網絡（０２４００）在海外市場重磅推出全新二次元策略ＲＰＧ手遊《伊瑟》
（Ｅｔｈｅｒｉａ），首日即登上美國、法國等多個歐美市場Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ手遊下載榜
ＴＯＰ２，首月收入突破１１００萬美元，帶動心動網絡全球收入環比勁增７４％，強勢躋身收
入榜第１９位，成為２０２５年中備受矚目的原創ＩＰ黑馬產品。
　
　　吉比特（滬：６０３４４４）旗下雷霆網絡的異世界冒險手遊《杖劍傳說》５月底正式登陸
中國ｉＯＳ市場，上線首日即登頂中國Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ下載榜，６月初更成功闖入暢銷榜前
十，助力雷霆網絡本期收入實現環比翻倍增長，創下近一年內的最高營收紀錄，躍升至收入榜第
２６位。（ｓｌ）

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