《行業數據》機構：６月３３個中國手遊商全球吸金１７﹒６億美元

《經濟通通訊社８日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２５年６月

共３３個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金１７﹒６億美元，佔本期

全球ＴＯＰ１００手遊發行商收入３３％。



在中國手遊發行商收入ＴＯＰ３０中，騰訊（００７００）、網易（０９９９９）分別穩居

第１、第３名。點點互動６月收入上漲１０％，在一眾強勢廠商中繼續穩居第２名。米哈游兩款

核心產品《原神》、《絕區零》聯動發力，使米哈游整體收入環比提升３２％，穩居收入榜第４

位。



心動網絡（０２４００）在海外市場重磅推出全新二次元策略ＲＰＧ手遊《伊瑟》

（Ｅｔｈｅｒｉａ），首日即登上美國、法國等多個歐美市場Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ手遊下載榜

ＴＯＰ２，首月收入突破１１００萬美元，帶動心動網絡全球收入環比勁增７４％，強勢躋身收

入榜第１９位，成為２０２５年中備受矚目的原創ＩＰ黑馬產品。



吉比特（滬：６０３４４４）旗下雷霆網絡的異世界冒險手遊《杖劍傳說》５月底正式登陸

中國ｉＯＳ市場，上線首日即登頂中國Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ下載榜，６月初更成功闖入暢銷榜前

十，助力雷霆網絡本期收入實現環比翻倍增長，創下近一年內的最高營收紀錄，躍升至收入榜第

２６位。（ｓｌ）

