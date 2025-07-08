華為遊戲中心聯合《王者榮耀》等參展２０２５　ＣｈｉｎａＪｏｙ

《經濟通通訊社８日專訊》華為宣布，華為遊戲中心將聯合《王者榮耀》、《光與夜之戀》
、《少女前線２：追放》、《誅仙２》、《ＮＢＡ巔峰對決》、《植物大戰僵屍３》等遊戲參展
２０２５ ＣｈｉｎａＪｏｙ。
第二十二屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（２０２５ ＣｈｉｎａＪｏｙ）將於８月１日至
４日在上海新國際博覽中心舉辦，今年主題為「Ｇａｔｈｅｒ Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ」
，並新增智慧娛樂機器人主題展區。（ｓｌ）
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
08/07/2025 11:28
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、《少女前線２：追放》、《誅仙２》、《ＮＢＡ巔峰對決》、《植物大戰僵屍３》等遊戲參展
２０２５ ＣｈｉｎａＪｏｙ。
第二十二屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（２０２５ ＣｈｉｎａＪｏｙ）將於８月１日至
４日在上海新國際博覽中心舉辦，今年主題為「Ｇａｔｈｅｒ Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ」
，並新增智慧娛樂機器人主題展區。（ｓｌ）
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