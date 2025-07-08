華為遊戲中心聯合《王者榮耀》等參展２０２５　ＣｈｉｎａＪｏｙ

《經濟通通訊社８日專訊》華為宣布，華為遊戲中心將聯合《王者榮耀》、《光與夜之戀》

、《少女前線２：追放》、《誅仙２》、《ＮＢＡ巔峰對決》、《植物大戰僵屍３》等遊戲參展

２０２５ ＣｈｉｎａＪｏｙ。



第二十二屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（２０２５ ＣｈｉｎａＪｏｙ）將於８月１日至

４日在上海新國際博覽中心舉辦，今年主題為「Ｇａｔｈｅｒ Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ」

，並新增智慧娛樂機器人主題展區。（ｓｌ）

