【數據前瞻】機構料中國６月ＣＰＩ持平止四連跌，ＰＰＩ跌幅微縮

《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日（９日）公布６月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，《

路透》綜合４１家機構預估中值顯示，在能源價格上行及食品價格整體下跌共同作用下，中國６

月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比料持平，逆轉此前連續四個月同比下滑局面，５月為下跌

０﹒１％；其中１５家機構預估中值顯示，６月ＣＰＩ環比跌幅料收窄至０﹒１％。



同時，３５家機構預估中值顯示，原油價格雖衝高，但原油外的其他產品漲幅有限，預計中

國６月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌幅料從５月的３﹒３％略收窄至３﹒２％，創

近兩年次低水平，僅次於５月。



＊花旗：國內油價上漲不足以推升ＣＰＩ、ＰＰＩ＊



花旗稱，油價過山車行情對通脹的提振有限。考慮到全球油價的影響，６月國內汽油價格環

比上漲１﹒６％，扭轉了過去三個月的下跌趨勢，但可能仍不足以推升整體ＣＰＩ和ＰＰＩ。食

品價格在很大程度上仍是ＣＰＩ拖累因素；６月份豬肉價格環比下跌１﹒９％，蔬菜價格環比上

漲１﹒４％。花旗並指，非石油相關價格可能會保持疲軟，６月國內鋼材價格環比下跌１﹒６％

。製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）的價格分項指數雖有所改善，但仍低於５０。



＊中金宏觀：料非食品消費價格邊際有改善＊



中金宏觀張文朗團隊則提到，非食品項中，汽油價格止跌回升，以舊換新政策持續推動家用

電器等消費，服務消費或呈現溫和復甦狀態，預計非食品消費價格邊際有所改善。中東地緣局勢

突變使得６月布蘭特原油均價同比降幅收窄，高溫天氣帶動用電量增加，對動力煤價格形成一定

支撐，但地產投資持續拖累鋼材消費，螺紋鋼和線材等價格繼續走低。（ｓｌ）

