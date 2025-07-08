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AH股新聞

08/07/2025 14:13

《中國要聞》甘肅一幼兒園餐食添加彩繪顏料，逾二百幼兒血鉛超標

　　《經濟通通訊社８日專訊》甘肅天水市麥積區培心幼兒園爆發幼兒血鉛異常事件，當地聯合
調查組深入調查後今日通報，事件起因是該幼兒園園長朱某琳、投資人李某芳同意該園後廚人員
通過網絡平台購買彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作。經檢驗，涉案顏料含鉛，其包裝明確標
識「不可食用」。
　
＊園長、投資人等８人被刑拘＊
　
　　通報指，截至７月７日晚１０時，該幼兒園２５１名幼兒已全部檢測，其中血鉛異常２３３
人、正常１８人；與該幼兒園相關聯的渭北幼兒園、慈愛幼兒園、蒙迪愛幼兒園，採樣檢測結果
均正常。目前相關部門已組建專家組全力開展醫療救治工作。公安機關已以涉嫌生產有毒、有害
食品罪，將朱某琳、李某芳等８人依法刑事拘留，對另外２人依法採取取保候審強制措施。
　
　　通報並提到，經對食品留樣等２２３份樣本進行檢測，２２１份樣本檢驗合格，培心幼兒園
２份樣本檢驗不合格。一份為早餐留樣的三色紅棗發糕，一份為晚餐留樣的玉米卷腸包，兩份留
樣鉛含量分別為１０５２毫克╱千克、１３４０毫克╱千克，均超出食品安全國家標準中食品污
染物限量０﹒５毫克╱千克的標準。
　
　　通報又指，就事件對培心幼兒園幼兒及家長造成身心傷害感到十分痛心，將深刻汲取教訓、
舉一反三，全面排查、全面整治，堅決守護好民眾身心健康和生命安全；對監管失職、瀆職的人
員，紀檢監察機關已啟動調查程序，將依規依紀依法嚴肅追責問責；對事件正在進一步調查。
　
＊受害幼兒一日三餐在幼兒園吃＊
　
　　據內媒報道，培心幼兒園有家長發現，一向身體強壯的兒子去年秋天開始經常咳嗽、感冒以
及感到肚痛、腳軟，家長以為兒子只是脾胃問題，因此去醫院配中藥為兒子調理。及後該家長發
現，其他家長也表示自己的子女有類似症狀，到本月１日甚至有家長直指是幼兒園出問題導致孩
子血鉛超標，呼籲其他家長馬上帶子女去醫院檢查。其中，有二胎的家長為驗證是否確實幼兒園
出事，同時為就讀及非就讀涉事幼兒園的老大、老二檢驗，結果只有就讀該幼兒園的孩子出事。
家長隨即到幼兒園要求解釋，同時致電相關部門反映情況，事件最終得以曝光。
　
　　天眼查信息顯示，培心幼兒園成立於２０２２年，法定代表人為朱某某，開辦資金為５０萬
元人民幣。有家長指出，與同類型其他民營幼兒園相比，培心幼兒園收費並不便宜，一年要１萬
多元人民幣，但有雙語教學，學校供應一日三餐，餐食感覺不錯，孩子也覺得好吃，因此一直沒
發現幼兒園飯菜有問題。（ｓｌ）

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