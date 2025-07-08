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AH股新聞

08/07/2025 14:52

《中國要聞》三部門：鼓勵各地以專項債等資金支持零碳園區建設

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家發展改革委、工業和信息化部、國家能源局發布《關於開展
零碳園區建設的通知》，支持有條件的地區率先建成一批零碳園區，同時有計劃、分步驟推進各
類園區低碳化零碳化改造，助力園區和企業減碳增效，為實現碳達峰碳中和目標提供堅實有力支
撐。
　
＊支持合條件企業發債券用於零碳園區建設＊
　
　　《通知》表示，國家發改委將統籌利用現有資金渠道支持零碳園區建設，鼓勵各地區對零碳
園區建設給予資金支持，通過地方政府專項債券資金等支持符合條件的項目。同時，鼓勵政策性
銀行對符合條件的項目給予中長期信貸支持，並支持符合條件的企業發行債券用於零碳園區建設

　
＊鼓勵參與綠證綠電交易，探索氫電耦合開發利用模式＊
　
　　《通知》又表示，要加快園區用能結構轉型。加強園區及周邊可再生能源開發利用，支持園
區與周邊非化石能源發電資源匹配對接，科學配置儲能等調節性資源，因地制宜發展綠電直連、
新能源就近接入增量配電網等綠色電力直接供應模式，鼓勵參與綠證綠電交易，探索氫電耦合開
發利用模式。推動園區積極利用生物質能、核能、光熱、地熱、工業餘熱等熱能資源，實現供熱
系統清潔低碳化。探索氫能、生物質等替代化石燃料和原料。
　
＊淘汰落後產能、落後工藝、落後產品設備＊
　
　　《通知》並指，要推動園區建立用能和碳排放管理制度，深入推進企業能效碳效診斷評估，
加強重點用能設備節能監察和日常監管，淘汰落後產能、落後工藝、落後產品設備。支持企業對
標標桿水平和先進水平，實施節能降碳改造和用能設備更新，鼓勵企業建設極致能效工廠、零碳
工廠。鼓勵有條件的園區以虛擬電廠（負荷聚合商）等形式參與電力市場，提高資源配置效率和
電力系統穩定性。（ｓｌ）

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