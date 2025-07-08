【ＦＯＣＵＳ】關稅大戲二度延期，新稅率藏對華「毒餌」

【ＦＯＣＵＳ】ＴＡＣＯ（特朗普總是退縮）、ＴＡＣＯ……「解放日（４月２日）」祭出

的對等關稅，一周後宣布暫緩至７月９日，最新二度延遲至８月１日。侵侵周一（７日）向日、

韓、泰等１４國發出最後通牒式加稅信函，惟看看白宮團隊吹噓的「９０天達成９０項╱７５項

貿易協議」無功而返，第三回合ＴＡＣＯ勢遲早再至。



＊侵侵反口覆舌，新稅率惹疑惑＊



６月底放言「７月９日（暫緩期）屆滿後不打算延長」的侵侵，周一簽署行政命令，將所有

國家的對等關稅生效日推遲至８月１日。同樣的反口覆舌，還體現在上周宣布暫停向烏克蘭運送

飛彈等武器，周一又改稱「必須運送更多武器」。



市場盡管對此見怪不怪，但美股、美債、日圓╱韓元仍如按下「賣出」按鈕，隔夜道指一度

挫近７００點，十年期美債殖利率一度直逼４﹒４％。更令市場困惑的是，４月似以試算表計算

出來的所謂「對等關稅」稅率，今次再似隨機上下浮動數個百分點，例如日本、馬來西亞稅率從

２４％略增至２５％，韓國、泰國、印尼等維持不變。



＊「胡蘿蔔＋大棒」拉攏東盟國＊



最值留意的是，最新稅率較４月大幅削減的全數為東盟國家，其中柬埔寨由４９％降至

３６％，老撾由４８％降至４０％，緬甸由４４％降至４０％；惟削減之後，稅率仍遠高於日、

韓的２５％水平。此舉頗有「胡蘿蔔＋大棒」拉攏更多東盟成員國，劍指中國之意。



過去９０天暫緩期內，真正與美國達成貿易協議的僅越南一家（英國僅涉部分商品，中國則

為協議框架），最終稅率從４月的４６％最終敲定為２０％，惟就附加４０％的「轉運稅」。簡

而言之，華府的如意算盤是，先高稅率開天起價，再以減稅為餌誘逼更多東盟國家跟美達成貿易

協議，擴大「轉運稅」範圍，從而關閉中國再出口的替代渠道。



＊極限施壓效應減，各國拖字訣＊



東盟諸國乃至位列美國十大貿易夥伴之列的日、韓，會否因最新信函輕易就範？聯想白宮貿

易顧問納瓦羅誇口「９０天暫緩期達成９０項交易」，特朗普聲稱「有７５國希望在７月９日前

達成貿易協議」，屢傳只剩臨門一脚的美印、美歐貿易協議……全數可望而不可及，顯示極限施

壓的邊際效應正逐漸遞減，取而代之的是各國的拖字訣。



未來３個星期的談判效率會否比過去９０天更高？從此角度看，「對等關稅」的第三度推遲

，恐已開始倒計時。

