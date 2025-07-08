《Ａ股動向》長安汽車集團重組傳８月落地，新總部或落戶重慶

《經濟通通訊社８日專訊》據《財聯社》引述知情人士報道，長安汽車集團重組近日已組建

籌備組，由長安汽車（深：０００６２５）、辰致集團等領導為主要成員，預計將於８月落地。



另外，對於有消息稱與長安汽車密切相關的「新央企」總部落戶重慶，掌門人或是現任長安

汽車董事長朱華榮，有望於月底確定。《新京報》引述長安汽車方面回應稱，目前還不知道新公

司名字和具體領導的安排，但新公司可能會落地重慶。



長安汽車此前於６月５日公告稱，母公司兵器裝備集團收到國務院國有資產監督管理委員會

通知，經國務院批准，對兵器裝備集團實施分立。其汽車業務分立為一家獨立中央企業，由國務

院國資委履行出資人職責；國務院國資委按程序將分立後的兵器裝備集團股權作為出資注入中國

兵器工業集團有限公司。



６月２３日，長安汽車再發公告稱，接到控股股東中國長安汽車集團有限公司的通知，其名

稱由「中國長安汽車集團有限公司」變更為「辰致汽車科技集團有限公司」，有關工商變更登記

手續已辦理完成，並取得營業執照。



長安汽車集團旗下有多家名字中含「辰致」的公司，而「辰致汽車科技集團有限公司」成立

於２００５年６月，註冊資本１﹒３９億元人民幣，法定代表人張東軍。（ｓｌ）

