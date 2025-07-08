《中國要聞》習近平考察山西，促推動煤炭產業由低端向高端攀升

《經濟通通訊社８日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平７月７日至８日先後到山

西陽泉、太原考察調研，強調山西要統籌好發展和安全，努力在推動資源型經濟轉型發展上邁出

新步伐，奮力譜寫三晉大地推進中國式現代化新篇章。



＊構建新型能源體系，推進傳統產業轉型升級＊



報道指，習近平先後到訪了陽泉市獅腦山百團大戰紀念館、陽泉閥門股份有限公司，然後聽

取山西省委和省政府工作匯報。習近平對山西各方面取得的成績給予肯定，並對下一步工作提出

要求，指建設國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區是黨中央交給山西的一項戰略任務，山西

要堅定有序推進轉型發展，重點要抓好能源轉型、產業升級和適度多元發展，並要在扛牢國家電

煤保供責任前提下，推動煤炭產業由低端向高端、煤炭產品由初級燃料向高價值產品攀升，同時

著眼於高水平打造中國重要能源原材料基地，配套發展風電、光伏發電、氫能等能源，構建新型

能源體系。



同時，要扎實推進傳統產業轉型升級，圍繞發展新質生產力因地制宜布局新興產業和未來產

業，逐步形成體現山西特點、具有比較優勢的現代化產業體系。要用好多元發展條件，優化營商

環境，激發經營主體活力，把資源優勢更好轉化為發展優勢。



＊常態化開展掃黑除惡，扎實開展礦山生態修復＊



習近平並強調，轉型發展必須牢牢守住安全穩定底線。要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩

預期，強化「一老一小」等重點民生保障服務，兜牢困難群眾基本生活。要深化黨建引領基層治

理，強化社會治安整體防控，常態化開展掃黑除惡，依法打擊各類違法犯罪活動，確保社會大局

穩定。要持續推進重點行業節能降碳，扎實開展礦山生態修復，切實維護生態安全。要強化安全

生產，嚴格落實各項監管制度，堅決防範和遏制重特大事故發生。目前已進入主汛期，要精心做

好防汛抗洪預案和防災減災救災準備工作。（ｓｌ）

