《行業數據》內地６月新能源乘用車零售同比增三成，出口增逾１倍

《經濟通通訊社８日專訊》乘聯分會公布，２０２５年６月，全國乘用車市場零售

２０８﹒４萬輛，同比增長１８﹒１％，環比增長７﹒６％；其中，新能源乘用車市場零售

１１１﹒１萬輛，同比增長２９﹒７％，環比增長８﹒２％。１－６月，全國乘用車市場累計零

售１０９０﹒１萬輛，同比增長１０﹒８％；其中，新能源乘用車市場零售５４６﹒８萬輛，增

長３３﹒３％。



出口方面，６月乘用車出口４８萬輛，同比增長２３﹒８％，環比增長７﹒３％；其中，新

能源乘用車廠商出口１９﹒８萬輛，同比增長１１６﹒６％，環比下降１％。１－６月，乘用車

廠商出口２４７﹒９萬輛，同比增長６﹒８％；其中，新能源乘用車廠商累計出口９８﹒７萬輛

，增長４８％。



生產方面，６月，全國乘用車生產２４１﹒９萬輛，同比增長１３﹒３％，環比增長

６﹒１％；其中，新能源乘用車生產１２０萬輛，同比增長２８﹒３％，環比增長２％。１－６

月，全國乘用車生產１３２４﹒６萬輛，累計同比增長１３﹒５％；其中，新能源乘用車累計生

產６４５﹒７萬輛，增長３８﹒７％。



批發方面，６月，全國乘用車廠商批發２４９萬輛，創當月歷史新高，同比增長１５﹒１％

，環比增長７﹒５％；其中，新能源乘用車批發銷量１２４﹒１萬輛，同比增長２７％，環比增

長１﹒６％。１－６月，全國乘用車廠商批發１３２７﹒９萬輛，同比增長１２﹒２％；其中，

新能源乘用車累計批發６４４﹒７萬輛，增長３７﹒４％。



＊６月商批發高於生產７萬輛，總體庫存下降１５萬輛＊



乘聯分會提到，２０２５年降價促銷力度大幅降低，尤其是４－６月降價車型大幅減少。５

月明確宣布降價或新車新定價的僅有１２款，６月份僅有１４款車型降價，較前兩年數量保持相

對穩定。



乘聯分會又指，由於６月廠商生產態勢較好，６月廠商批發高於生產７萬輛，而廠商月度國

內批發低於零售８萬輛， ６月乘用車行業總體庫存下降１５萬輛（去年同期下降２萬輛），而

當月新能源車庫存也出現下降。１－６月，行業總體庫存較去年同期增長３８萬輛，今年改變了

過去幾年１－６月持續降庫存的特徵，也帶來廠商銷量的較好增長。（ｓｌ）

