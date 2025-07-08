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AH股新聞

08/07/2025 16:04

《中國要聞》七部門：年內實現每千人口擁４﹒５個嬰幼兒托位數

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家衛健委、國家發改委、教育部、財政部、自然資源部、市場
監管總局、全國總工會聯合發布《關於加快推進普惠托育服務體系建設的意見》，其中明確，發
展「１＋Ｎ」的托育服務體系，即是以托育綜合服務中心為樞紐，以托育機構、社區嵌入式托育
、幼兒園托班、用人單位辦托、家庭托育點等為網絡的托育服務體系，目標是在２０２５年，實
現每千人口擁有３歲以下嬰幼兒托位數４﹒５個，新增普惠性托位６６萬個；到２０３０年，普
惠托育服務體系基本建立。
　
　　《意見》明確，加大托育綜合服務中心建設力度，優先實現托育綜合服務中心地市級全覆蓋
。發展社區托育服務，以地市為單位統一規劃社區嵌入式托育服務網絡。推進有條件的幼兒園提
供托育服務，解決好場地、設施、師資等條件保障。推動用人單位辦托，結合實際為本單位職工
提供普惠托育服務。支持民辦托育服務機構發展。促進醫療衛生機構支持托育服務，開展訂單簽
約、嬰幼兒健康管理和中醫藥健康等服務。
　
　　《意見》並要求強化支持保障措施，統籌運用多渠道資金，支持建設普惠托育服務設施，按
需配置托位。加強組織領導，及時解決普惠托育服務體系建設過程中的困難問題。（ｓｌ）

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