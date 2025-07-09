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AH股新聞

09/07/2025 08:40

《政政經經－石鏡泉》上證指數見年內新高

　　《政政經經》中港股市是筋帶著骨，兩者互為支撐，Ａ股是骨，港股是筋，骨硬了，筋也可
展了。
　
　　昨日（８日）上證指數再創年內新高，市場情緒較之前明顯好轉，昨日市場雖然縮量反彈，
為後市進一步上攻增添變數，但目前來看，３４００點上方的震盪相對積極，籌碼結構比較穩定
，價格中樞有所抬升，若成交量能夠繼續放大，指數有望衝擊３５００點整數關口，若繼續縮量
，則指數或將維持窄幅震盪。
　
　　昨日創業板領漲，也是受光伏鋰電和創新藥等板塊的反彈拉動，近期管理層多次提及供給側
改革和防內捲，下半年有政策釋放的預期，同時需求側政策加碼的基調也基本明確，昨日公布６
月財新中國服務業ＰＭＩ較５月回落０﹒５個百分點，後面的政策預期也進一步加強，可關注月
底政治局會議的政策訊號。
　
　　昨日果鏈板塊表現較為亮眼，成為帶動市場情緒的主力軍：一方面，由於美國和越南的關稅
協議落地，協議規定越南出口至美國的商品將被徵收２０％的關稅，通過越南轉運的商品將被徵
收４０％的關稅，而部分果鏈大廠已在越南建廠，所以關稅落地形成一定的利好；另一方面，美
國取消對華ＥＤＡ（電子設計自動化）出口限制，中美關係出現更加積極的緩和訊號，中美關係
的緩和也會為市場注入強心劑，有利於消費電子方向的修復，果鏈作為消費電子和半導體的重要
分支，成為資金關注的重點。
　
　　繼續維持之前的觀點，市場的關注焦點將轉向國內政策、中美關稅和美聯儲降息，這或是中
期行情的基礎，短期觀察成交量能否繼續維持較高水平，同時觀察前期調整的成長方向是否有資
金回流，現階段依然要注意高位板塊的資金輪動。
　
　　投資策略上，整體操作上可積極主動一些，注意高低估值間的來回切換，關注低估值的板塊
輪動節奏。後期可持續關注：
　
　　一、自主可控和科技成長方向，包括人工智能、機器人、半導體和信創等；
　
　　二、供需兩端的政策方向，包括供給側去產能、新消費、地產、兩重兩新等；
　
　　三、資本市場深化改革方向，如併購重組、回購分紅等；
　
　　四、業績方向，臨近半年報披露期，市場也會充分挖掘業績個股的階段性機會。
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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