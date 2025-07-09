《政政經經－石鏡泉》上證指數見年內新高

《政政經經》中港股市是筋帶著骨，兩者互為支撐，Ａ股是骨，港股是筋，骨硬了，筋也可

展了。



昨日（８日）上證指數再創年內新高，市場情緒較之前明顯好轉，昨日市場雖然縮量反彈，

為後市進一步上攻增添變數，但目前來看，３４００點上方的震盪相對積極，籌碼結構比較穩定

，價格中樞有所抬升，若成交量能夠繼續放大，指數有望衝擊３５００點整數關口，若繼續縮量

，則指數或將維持窄幅震盪。



昨日創業板領漲，也是受光伏鋰電和創新藥等板塊的反彈拉動，近期管理層多次提及供給側

改革和防內捲，下半年有政策釋放的預期，同時需求側政策加碼的基調也基本明確，昨日公布６

月財新中國服務業ＰＭＩ較５月回落０﹒５個百分點，後面的政策預期也進一步加強，可關注月

底政治局會議的政策訊號。



昨日果鏈板塊表現較為亮眼，成為帶動市場情緒的主力軍：一方面，由於美國和越南的關稅

協議落地，協議規定越南出口至美國的商品將被徵收２０％的關稅，通過越南轉運的商品將被徵

收４０％的關稅，而部分果鏈大廠已在越南建廠，所以關稅落地形成一定的利好；另一方面，美

國取消對華ＥＤＡ（電子設計自動化）出口限制，中美關係出現更加積極的緩和訊號，中美關係

的緩和也會為市場注入強心劑，有利於消費電子方向的修復，果鏈作為消費電子和半導體的重要

分支，成為資金關注的重點。



繼續維持之前的觀點，市場的關注焦點將轉向國內政策、中美關稅和美聯儲降息，這或是中

期行情的基礎，短期觀察成交量能否繼續維持較高水平，同時觀察前期調整的成長方向是否有資

金回流，現階段依然要注意高位板塊的資金輪動。



投資策略上，整體操作上可積極主動一些，注意高低估值間的來回切換，關注低估值的板塊

輪動節奏。後期可持續關注：



一、自主可控和科技成長方向，包括人工智能、機器人、半導體和信創等；



二、供需兩端的政策方向，包括供給側去產能、新消費、地產、兩重兩新等；



三、資本市場深化改革方向，如併購重組、回購分紅等；



四、業績方向，臨近半年報披露期，市場也會充分挖掘業績個股的階段性機會。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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