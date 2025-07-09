《駐京專電》發改委：「十四五」每年城鎮新增就業１２００萬人

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家發改委副主任周海兵在國新辦發布會上

表示，「十四五」以來，每年城鎮新增就業穩定在１２００萬人以上，在１４億多人口的發展中

大國實現了比較充分的就業。



此外，他表示，「十四五」以來，４０２種藥品新增進入國家醫保藥品目錄，醫保跨省結算

更加便捷。高質量「一老一小」服務體系加快構建，全國護理型養老床位佔比提高到６４﹒６％

，進一步為失能失智老人照護剛需兜底。

