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AH股新聞

09/07/2025 11:38

《駐京專電》發改委：「十四五」每年城鎮新增就業１２００萬人

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家發改委副主任周海兵在國新辦發布會上
表示，「十四五」以來，每年城鎮新增就業穩定在１２００萬人以上，在１４億多人口的發展中
大國實現了比較充分的就業。
　
　　此外，他表示，「十四五」以來，４０２種藥品新增進入國家醫保藥品目錄，醫保跨省結算
更加便捷。高質量「一老一小」服務體系加快構建，全國護理型養老床位佔比提高到６４﹒６％
，進一步為失能失智老人照護剛需兜底。

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