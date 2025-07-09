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AH股新聞

09/07/2025 08:35

《中國要聞》李強晤巴西中資企業，冀提升「中國製造」全球競爭力

　　《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李強在里約熱內盧出席在巴西中資企業座談會。李強
指出，中國經濟完全有能力抵御任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展
的堅實後盾。當前各種貿易投資壁壘增多，同時新一輪科技革命和產業變革正在深入推進，對企
業來說有挑戰也有機遇。希望中資企業要打造過硬品牌，提升「中國製造」「中國創造」的全球
競爭力。要深耕本地市場，為消費者提供更多暢銷對路的產品和服務，並以巴西為平台輻射更廣
闊的拉美市場，努力實現更大發展。要尊重當地法律制度和文化習俗，依法合規開展經營，積極
承擔社會責任，努力塑造負責任、有擔當的中國企業形象。
　
　　中國銀行、長城汽車、國家電網、金風科技、中糧集團、格力電器、大華技術、中天科技等
企業的當地負責人參加。與會企業代表表示，中資企業將立足自身優勢和特點，加強合作，有效
應對各類挑戰，堅持扎根當地，依法合規穩健經營，持續拓展金融、能源、農業、科技創新等領
域業務，維護海外中國企業良好形象，使中國同巴西等拉美國家建立更加緊密的經貿投資關係，
更好實現互利共贏。（ｅｗ）

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