《駐京專電》發改委：新增下達１００億元以工代賑投資，穩就業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家發改委近日新增下達１００億元（人民

幣．下同）投資，展開「以工代賑」行動，支持２６個省市實施１９７５個中小型基礎設施工程

項目，預計發放勞務報酬４５﹒９億元，可以幫助３１萬名重點困難人群穩就業促增收。



「以工代賑」是指投資建設基礎設施工程，受賑濟者參加工程建設獲得勞務報酬，以此取代

直接救濟的扶持政策。本批１９７５個以工代賑項目瞄準返鄉回流重點群體集中、務工需求大的

地區，圍繞城鄉融合發展和農業農村領域中小型基礎設施建設，充分挖掘工程建設、服務保障、

項目管理和建後管護等各環節務工崗位，預計吸納帶動３１萬名重點人群就近就業，包括脫貧人

口及防返貧致貧監測對象、返鄉農民工、其他農村勞動力等群體。



本批投資將項目勞務報酬佔中央投資的比例提高至「不低於４０％」，優先實施人工用量大

、材料成本低、機械使用少的村道巷道硬化、鄉村生產道路改造、小型排灌溝渠疏浚、生態護坡

護壩等「勞動密集型工程」。



截至６月底，國家發改委聯合財政部共下達２０２５年度以工代賑中央投資２９５億元，支

持地方實施以工代賑項目近６０００個，預計吸納帶動７０餘萬名困難民眾就地就近就業，將發

放勞務報酬超過１１０億元。

