《兩岸經貿》８家台灣實體遭大陸列入管制名單，禁出口兩用物項

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》在北京，商務部宣布，為維護國家安全和利

益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業股份有限公司等８家台灣地區實體列入出口管

制管控名單，並採取以下措施：一是禁止向上述８家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相

關出口活動應當立即停止。二是特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。自

公布之日起正式實施。



出口管制管控名單：

１﹒ 漢翔航空工業股份有限公司（Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｒｐ。）

２﹒ 經緯航太科技公司（ＧＥＯＳＡＴ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｉｎｃ。）

３﹒ 中山科學研究院（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｈｕｎｇ－Ｓｈａｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）

４﹒ 仲碩科技股份有限公司（ＪＣ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ。）

５﹒ 國際造船股份有限公司（ＣＳＢＣ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｔａｉｗａｎ）

６﹒ 中信造船股份有限公司（Ｊｏｎｇ Ｓｈｙｎ Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｃｏ﹒，

Ｌｔｄ）

７﹒ 龍德造船工業股份有限公司（Ｌｕｎｇｔｅｈ Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｃｏ﹒，

Ｌｔｄ）

８﹒ 攻衛股份有限公司（Ｇｏｎｇ Ｗｅｉ Ｃｏ﹒，Ｌｔｄ）



「兩用物項」是指那些既可用於民用，也可用於軍事用途的貨物、技術和服務。這些物項具

有潛在的軍事應用價值，特別是可能被用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載

工具的項目







