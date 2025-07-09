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AH股新聞

09/07/2025 09:54

《兩岸經貿》８家台灣實體遭大陸列入管制名單，禁出口兩用物項

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》在北京，商務部宣布，為維護國家安全和利
益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業股份有限公司等８家台灣地區實體列入出口管
制管控名單，並採取以下措施：一是禁止向上述８家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相
關出口活動應當立即停止。二是特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。自
公布之日起正式實施。
　
出口管制管控名單：
１﹒　漢翔航空工業股份有限公司（Ａｅｒｏｓｐａｃｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐ。）
２﹒　經緯航太科技公司（ＧＥＯＳＡＴ　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　
Ｉｎｃ。）
３﹒　中山科學研究院（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｈｕｎｇ－Ｓｈａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　
ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）
４﹒　仲碩科技股份有限公司（ＪＣ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｃ。）
５﹒　國際造船股份有限公司（ＣＳＢＣ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｔａｉｗａｎ）
６﹒　中信造船股份有限公司（Ｊｏｎｇ　Ｓｈｙｎ　Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｏ﹒，
Ｌｔｄ）
７﹒　龍德造船工業股份有限公司（Ｌｕｎｇｔｅｈ　Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｏ﹒，
Ｌｔｄ）
８﹒　攻衛股份有限公司（Ｇｏｎｇ　Ｗｅｉ　Ｃｏ﹒，Ｌｔｄ）
　
　　「兩用物項」是指那些既可用於民用，也可用於軍事用途的貨物、技術和服務。這些物項具
有潛在的軍事應用價值，特別是可能被用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載
工具的項目
　
　
　

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