《駐京專電》發改委：「十四五」期間中國經濟增量將超３５萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」

系列主題新聞發布會。國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，「十四五」期間５年經濟增量預計將

超過３５萬億元（人民幣．下同），相當於廣東、江蘇、山東也就是排名前３經濟大省２０２４

年的總量，超過長三角地區的總量，也超過世界排名第３國家的總量，每年對世界經濟增長的貢

獻率保持在３０％左右。「十四五」期間ＧＤＰ規模持續突破１１０、１２０、１３０萬億元，

今年經濟體量有望達到１４０萬億元左右。



＊前４年經濟增速平均達到５﹒５％＊



「十四五」前４年，中國經濟增速平均達到５﹒５％。鄭柵潔表示，中國這麼大的體量和增

量，又經受了世紀疫情、貿易霸凌等衝擊，在這麼大的基數上，能保持這樣的增速，在經濟發展

史上前所未有。他稱，我們「刀刃向內」破除體制機制障礙，全國統一大市場「四梁八柱」基本

建立，民營經濟促進法頒布施行，製造業外資准入限制「清零」，全國外資准入負面清單限制措

施縮減到２９項，民營企業增加到５８００多萬戶，比「十三五」末增長超４０％。

