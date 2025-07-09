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AH股新聞

09/07/2025 10:43

《駐京專電》發改委：「十四五」期間中國經濟增量將超３５萬億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」
系列主題新聞發布會。國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，「十四五」期間５年經濟增量預計將
超過３５萬億元（人民幣．下同），相當於廣東、江蘇、山東也就是排名前３經濟大省２０２４
年的總量，超過長三角地區的總量，也超過世界排名第３國家的總量，每年對世界經濟增長的貢
獻率保持在３０％左右。「十四五」期間ＧＤＰ規模持續突破１１０、１２０、１３０萬億元，
今年經濟體量有望達到１４０萬億元左右。
　
＊前４年經濟增速平均達到５﹒５％＊
　
　　「十四五」前４年，中國經濟增速平均達到５﹒５％。鄭柵潔表示，中國這麼大的體量和增
量，又經受了世紀疫情、貿易霸凌等衝擊，在這麼大的基數上，能保持這樣的增速，在經濟發展
史上前所未有。他稱，我們「刀刃向內」破除體制機制障礙，全國統一大市場「四梁八柱」基本
建立，民營經濟促進法頒布施行，製造業外資准入限制「清零」，全國外資准入負面清單限制措
施縮減到２９項，民營企業增加到５８００多萬戶，比「十三五」末增長超４０％。

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