《駐京專電》發改委：研發投入創新高，打壓遏制只會增強自立決心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔在國新辦發布會上表

示，「十四五」規劃把創新提到了前所未有的重要位置。看這５年投入和產出，中國研發投入再

創新高，去年全社會研發經費投入規模比「十三五」末增長近５０％，增量達到１﹒２萬億。科

技創新帶動產業不斷向中高端轉型升級，很多領域加快從量變到質變，從中低端到中高端，從追

趕者到領跑者轉變。事實證明，「脫勾斷鏈」、打壓遏制只會增強我們自立自強的決心和能力，

只會加速我們科技創新的進度和突破。



鄭柵潔介紹，「十四五」以來，第一艘國產電磁彈射航母福建艦下水，第一艘國產大型郵輪

「愛達．魔都號」建成運營，加上大型液化天然氣（ＬＮＧ）運輸船全球領先，我們集齊了船舶

工業皇冠上的「三顆明珠」；第一座中國空間站「天宮」全面建成運營，全球第一座第四代核電

站石島灣基地投入商業運行，「嫦娥六號」實現全球第一次月球背面無人採樣返回，第一次按照

國際通行適航標準研制的國產大飛機Ｃ９１９實現商業飛行。這些「第一艘」「第一座」「第一

次」，充分彰顯了中國創新的重大突破。

