《投資展望》施羅德建議挖掘Ａ股結構性機會，對港股看法較正面

《環富通基金頻道９日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司副總經理安昀指，目前部分

美國關稅政策已落地，但仍存在較大的不確定性，全球資本市場正重新評估其對經濟增速的潛在

影響。預計最終方案或比預期的更為溫和。與此同時，隨著２０２５年上半年經濟數據發布，在

全球貿易格局演變和貨幣政策調整的背景下，２０２５年下半年中國國內經濟走勢也需要重新評

估。



從全球視角來看，施羅德近期上調對全球股票的評級，主要基於關稅衝擊弱於預期和全球經

濟衰退概率顯著下降的判斷。美國企業資本開支和就業市場韌性支撐權益市場，因此將權益評級

由中性上調至正面。地區方面，歐洲、大中華區及韓國等新興市場具備吸引力。固定收益方面，

美債雖具估值吸引力，但財政擴張和曲線陡峭化限制利率下行空間；歐洲、澳洲高評級債券防禦

性更強。匯率層面，美元因利差收斂和宏觀政策不確定性面臨下行壓力，利好新興市場及回流本

地貨幣計算資產。大宗商品市場中，中東地緣風險帶來的油價上漲被視為短暫擾動，預計全球的

充足產能以及溫和需求將在中期內推動油價回落。黃金受各國央行持續購買支撐，維持核心配置

地位，但需關注獲利了結壓力。



＊中國下半年經濟增速面臨挑戰，市場分化趨勢或加劇＊



從中國國內視角來看，隨著上半年交易接近尾聲，市場正重新評估下半年經濟前景。預計下

半年的經濟增速或將面臨一定的挑戰，貿易、內需和消費均面臨潛在拐點。出口在上半年「搶跑

」效應後可能有所回落。房地產整體發展走勢穩中向好但現階段市場仍處於修復過程，二手房價

調整較為明顯。消費方面，耐用品補貼政策雖短期提振銷售，但２０２６年的補貼是否能繼續還

存在不確定性。鑑於２０２５年前兩季度中國國內生產總值（ＧＤＰ）目標完成及情況良好，後

續政策刺激空間或相對有限。



綜合當前宏觀環境和政策預期，預計資金流動性會有望保持偏寬鬆水準，決策層已充分認識

到股市對於公眾信心和消費的影響，且中美關係的緊張態勢也已經被充分預期。這些因素或有助

於緩解市場下行風險，但市場分化趨勢或將進一步加劇。在此背景下，對於下半年Ａ股市場，挖

掘結構性機會將成為投資首要方向。



＊關注有色金屬板塊投資機會，工業零件板塊存波動風險＊



從具體板塊來看，周期板塊整體變化不大，大宗商品價格呈現結構性分化。有色金屬表現分

化，銅價在去庫存支撐下保持穩定，電解鋁價格因供需格局改善獲得支撐。貴金屬板塊受外來風

險因素影響價格走高。短期內，將關注有色金屬板塊的結構性投資機會，而周期性板塊的全面共

振仍需等待宏觀需求出現明顯改善。



工業製造板塊整體穩定，汽車價格戰成為主要擾動因素。太陽能光伏行業在「５３１」搶裝

潮結束後正積極進入調整期，為未來需求增長做好準備；鋰電池板塊延續底部震盪。工程機械呈

現內外分化，中國國內市場經歷調整，但海外市場保持較高景氣度；自動化設備訂單增速較第一

季度峰值有所回落，但整體仍處合理區間。汽車行業競爭加劇，當中企業估值處於合理水平，零

件板塊受主題性變化影響出現調整，波動風險值得關注。



＊消費板塊呈新舊分化格局，科技板塊景氣度改善＊



消費板塊呈現新舊分化格局，潮玩走向海外成為新亮點。文化輸出浪潮獲得市場認可，新消

費行業板塊的當前估值水平尚屬合理。飲料企業通過鎖定原材料成本有效對沖成本壓力，龍頭企

業盈利能力得到保障。家電板塊整體平穩，但需關注美國鋼鐵關稅政策對出口導向型企業的潛在

影響。寵物食品細分賽道保持高增長，但需關注個別品牌股東減持等短期擾動因素。總體而言，

市場風格偏向結構性投資機會。



科技板塊景氣度改善成為亮點，在美國人工智能（ＡＩ）相關的資本開支持續上升的背景下

，有望從產業鏈角度和映射角度對中國國內科技股形成拉動。另外，需特別關注的是小型股過度

擁擠的情況。一方面是２０２５年以來量化組合對於中小型盤指數的超額接近歷史高估值，而中

證１０００╱２０００估值和成交量也均接近歷史高估值，潛在風險不容忽視。



施羅德對港股市場持相對正面看法。首先，港股市場優質公司數量近兩年持續增加，許多公

司很大程度上代表了先進生產力，有望成為結構性收益的主要來源。其次，近年來政策層面對香

港市場的支持日益增強，許多Ａ股優質公司選擇赴港上市，有效提升了港股市場的品質和深度。

（ｗａ）

