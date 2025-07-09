《神州頭條》財經報章頭版摘要：債券「南向通」擴至四類非銀機構

《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在山西考察時強調，推動資源型經濟轉型發展

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在山西考察時強調，山西要認真落實黨中

央關於促進中部地區加快崛起、推動黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，堅持穩中求進

工作總基調，完整准確全面貫徹新發展理念，統籌好發展和安全，努力在推動資源型經濟轉型發

展上邁出新步伐，奮力譜寫三晉大地推進中國式現代化新篇章。



努力破除「小循環」，更好擁抱大市場

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破除地方保護和市場分割，是建設全國統一大市場的關鍵所在。《中共中央，國務院關於加快建

設全國統一大市場的意見》明確提出，「打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵

點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動」。



債券通迎多項優化舉措，擴大「南向通」境內投資者範圍

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中國人民銀行金融市場司副司長江會芬７月８日在「債券通周年論壇２０２５」上宣布，將完善

債券通「南向通」運行機制，優化離岸回購業務機制安排，優化互換通運行機制。業內人士表示

，多項新舉措將為債券通發展注入新動能，進一步便利境外投資者獲取人民幣流動性支持，提升

香港作為離岸人民幣業務中心的競爭力。





《上海證券報》



習近平在山西考察時強調，推動資源型經濟轉型發展

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習近平近日在山西考察時強調，山西要認真落實黨中央關於促進中部地區加快崛起、推動黃河流

域生態保護和高質量發展等戰略部署。



債券通「南向通」參與投資者將擴容至四類非銀機構

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７月８日，在「債券通周年論壇２０２５」上，中國人民銀行和香港金管局宣布了多項債券通優

化擴容的措施，包括將擴大「南向通」參與機構範圍，加入券商、保險公司、理財及資產管理公

司；將拓寬離岸回購應用場景，可交易幣種由人民幣拓寬至美元、歐元、港元等多幣種；優化互

換通運行機制，進一步滿足投資者的利率風險管理需求等。



四大關鍵詞看「持續穩定和活躍資本市場」

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２０２５年以來，「穩股市」多次被重要會議提及，並首次被政府工作報告寫進經濟社會發展總

體要求。上半年，國際市場劇烈動蕩，一度衝擊我國資本市場。在中央統籌下，多部門協調打出

了一攬子穩市「組合拳」，維護住了股價穩定。與此同時，資本市場改革持續深化，推動科技創

新和產業創新融合發展。專家認為，通過一系列系統性改革，資本市場正不斷加速科技成果轉化

，更好助力培育新質生產力，構建現代化產業體系。





《證券時報》



「朋友圈」愈來愈廣，中國外貿成績單亮眼

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「我最多的一個月處理了２１２單。」張堯的忙碌是上半年外貿行業的縮影。今年上半年，面對

美國所謂「對等關稅」極限施壓，中國貨物貿易出口展現出極強的韌性，成為經濟增長超預期的

重要原因。這份韌性，由多元發展的貿易夥伴、堅定開放的務實行動以及持續升級迭代的制造業

體系共同造就。



國家發改委新增下達百億以工代賑中央投資

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發展改革委日前新增下達１００億元中央預算內投資，開展以工代賑加力擴圍促進重點群體就業

增收行動，支持２６個省（區、市）和新疆生產建設兵團實施１９７５個項目，預計發放勞務報

酬４５﹒９億元，助力３１萬名重點人群穩就業促增收。



加倉熱門賽道，北向資金持股市值攀升

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陸股通２０２５年二季度持股情況出爐。統計顯示，北向資金整體持倉市值和持股數量均有提升

，超半數行業的持股數量環比增長。北向資金持倉變動，既體現出對中國經濟復蘇背景下消費升

級、產業升級等趨勢的把握，也反映出對優質企業基本面的深入研判，為市場提供了具有參考價

值的配置視角。截至二季度末，北向資金持股市值達２﹒２９萬億元，較一季度末增長超２％；

持股數量達到１２３５﹒１億股，環比增長超３％。（ｅｗ）

