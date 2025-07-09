《神州經脈》ＣＰＩ轉漲，ＧＤＰ或達１４０萬億，滬指止四連升

《神州經脈》滬綜指今日（９日）時隔８個月重返３５００點，可惜衝高回落，全日倒跌

０﹒１３％，終止四連升，收報３４９３﹒０５點，未能守住三千五關。深成指也跌０﹒０６％

，創業板指仍升０﹒１６％。成交放量，滬深兩市全天成交額約１﹒５１萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日增加５１３億或３﹒５％。



整體來看，多元金融、傳媒娛樂、銀行等板塊漲幅居前，有色金屬、保險、稀土永磁概念跌

幅居前。個股跌多漲少，滬深市場超３１００隻個股下跌。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８２４，較上個交易日４時３０分收盤

價跌９２點子，創６月２３日以來逾兩周新低，全日在７﹒１７８９至７﹒１８４５之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５４１，較上個交易日跌７點子，兩連跌，創７月２日以

來一周新低，較市場預測偏強逾２６０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，扭轉此前連續四個月同比下滑局面

，且是今年１月以來五個月新高，國家統計局指主要受工業消費品價格有所回升影響，同時擴內

需、促消費政策持續顯效。經濟學家認為，現階段斷言通縮結束為時尚早。同期全國工業生產者

出廠價格（ＰＰＩ）同比下降３﹒６％，跌幅較５月擴大０﹒３個百分點，並創２０２３年７月

以來近兩年新低，統計局指是受環比下降及對比基數變動影響。



２﹒ 在北京，商務部宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將８家台灣

地區實體列入出口管制管控名單，包括漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科

學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船

工業股份有限公司、攻衛股份有限公司，禁止向上述８家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展

的相關出口活動應當立即停止。對於被列入出口管制清單，台船、漢翔、龍德均表示影響有限。



３﹒ 國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。國家發改委主任鄭柵潔

在會上表示，「十四五」期間５年經濟增量預計將超過３５萬億元，相當於前３經濟大省廣東、

江蘇、山東２０２４年的總量，超過世界排名第３國家的總量，每年對世界經濟增長的貢獻率保

持在３０％左右。「十四五」期間ＧＤＰ規模持續突破１１０、１２０、１３０萬億元，今年經

濟體量有望達到１４０萬億元左右。



４﹒ 近期有傳言稱，浙江義烏超３０００家商戶使用ＵＳＤＴ等穩定幣收款，月交易流水破

１０億美元。不過，據《每日經濟新聞》實地探訪義烏發現，絕大多數商家表示「不收、不懂、

沒聽過」穩定幣，僅極個別商家稱「可收但小訂單不做」。當地協會也回應稱，會員企業幾乎沒

有使用穩定幣結算，律師更指出目前穩定幣無法用於中國境內與境外之間的跨境支付。



５﹒ 據《新浪科技》報道，歌手周杰倫今日正式入駐抖音平台，名稱為「周同學」，認證身份

為「歌手」。報道引述抖音相關負責人回應稱，「帳號屬實」。該帳號目前暫無內容，但截至下

午５時粉絲已超過５３０萬。另外，此前曾有傳抖音花費９位數與周杰倫簽約，抖音相關負責人

對此否認，稱「消息不實，為謠言」。



６﹒ 美國政府昨宣布將限制中國及其他外國對手在美國購買農田，理由是可能危及國家安全。

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上對此回應稱，美方泛化國家安全概念，剝奪特定國家

機構和公民購買土地和房產的權利，是典型的歧視性做法，違背市場經濟原則和國際經貿規則，

最終也將損害美國自身的利益。中方敦促美方立即停止將經貿投資問題政治化。



７﹒ 中國財政部和澳門特別行政區政府今日公告，中央政府將於２０２５年７月１６日在澳門

發行６０億元國債，是連續第四年在澳門發行人民幣國債。中央政府持續在澳門發行人民幣國債

，彰顯了對特區政府加快培育債券市場等新金融業態，推動經濟適度多元的支持。



８﹒ 據《路透》引述知情人士透露，德國總理默茨可能最早在１０月首次訪問中國，屆時他將

率領一個由頂級企業高管組成的代表團。報道指，在與美國因貿易關稅產生摩擦的情況下，歐洲

最大經濟體、且是中國最大貿易夥伴之一的德國領導人來訪，對於鞏固中德關係具有重要象徵意

義。（ｓｌ）

