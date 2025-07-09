《鍾之日記》新世界尋求賣產，恒地發可換股債

《鍾之日記》７月９日，香港天氣：多雲。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股今早低開低走，隨著國家統計局公布６月ＣＰＩ由降轉漲，Ａ股開始強勢上行，恒指跌

幅亦收窄，惟地產股沽壓大，大市午後繼續下探，最多跌３２１點，失兩萬四。恒生指數全日收

報２３８９２，跌２５５點或１﹒１％，主板成交近２３３９億元。



今日有五隻新股同時掛牌。ＦＯＲＴＩＯＲ（０１３０４）（峰岧科技）收報１３９﹒８元

，比招股價高１６％，每手帳面賺１９３０元，是今日賺最多的新股；藍思科技（０６６１３）

揚９﹒１％，收報１９﹒８４元，每手帳面賺３３２元；極智嘉（０２５９０）收報１７﹒７元

，較招股價高５﹒４％不，每手帳面賺１８０元；大眾口腔（０２６５１）收報２０﹒７元，較

招股價高３﹒５％，每手帳面賺７０元；訊眾通信（０２５９７）收１３﹒５８元，升０﹒２％

每手帳面賺１５元。



＊滬指衝高回落，三千五得而復失＊



滬綜指今日時隔８個月重返３５００點，可惜衝高回落，全日倒跌０﹒１３％，終止四連升

，收報３４９３﹒０５點，未能守住三千五關。深成指也跌０﹒０６％，創業板指仍升

０﹒１６％。成交放量，滬深兩市全天成交額約１﹒５１萬億元人民幣，較上個交易日增

３﹒５％。



整體來看，多元金融、傳媒娛樂、銀行等板塊漲幅居前，有色金屬、保險、稀土永磁概念跌

幅居前。個股跌多漲少，滬深市場超３１００隻個股下跌。



在擴內需、促消費政策持續顯效推動下，６月ＣＰＩ五個月來首見上漲；惟ＰＰＩ同比創近

兩年最大跌幅，數據顯示企業經營環境仍顯惡劣。經濟學家認為，現階段斷言通縮結束為時尚早

。另外，市場關注美國對等關稅走勢，目前公布的部分國家稅率已接近４月公布的水平，如此高

關稅對美國及全球經濟造成的損害不容小覷。



＊新世界急賣內地資產，地產股捱沽＊



最近多家本地地產商相繼爆出流動性隱憂，龍頭之一的恒地（０００１２）宣布發可換股債

券籌８０億元，擬將所得款項淨額用作一般公司用途及╱或再融資，假設債券按初始換股價悉數

轉換，將轉換為約２﹒２２億股換股股份，佔擴大後已發行股份總數的約４﹒３９％。恒地全日

股價大跌８﹒６４％，為表現最差藍籌，連跌２日累計跌幅１０﹒５４％。



《彭博》最新報道，新世界發展（０００１７）在６月達成１１０億美元再融資協議之後，

正尋求剝離內地房地產項目。據悉，新世界計劃分批出售其在杭州、深圳和上海的Ｋ１１等地標

建築。知情人士又指，作為其與銀行達成的６月貸款再融資協議的一部分，新世界正在加快資產

出售。該公司青睞能夠迅速做出決策並提供更快現金回收的投資基金或私人公司等買家。據了解

，新世界在今年稍早時間一直在探索其他選擇，包括與中國國有企業就公司整體出售的可能性進

行談判。



新世界面臨流動性壓力，並正在尋求通過一筆新的貸款籌集最多２０億美元資金。其設定的

承諾截止日期為７月１１日。公司股價承壓，新世界盤中見５﹒１９元半個月低，最終收跌

１﹒４％，報５﹒４７元。



＊抖音確認周杰倫正式入駐，巨星傳奇狂飆＊



華語樂壇巨星周杰倫今日正式入駐抖音平台，「周杰倫概念股」巨星傳奇（０６６８３）股

價狂飆，收升９４﹒３８％，報１２﹒４４元。盤中最大漲幅一度飆升１６５﹒６２％，見１７

元，創５２周新高。



周杰倫抖音帳號以其官方二次元ＩＰ形象「周同學」命名，頭像也是「周同學」ＩＰ化身，

認證身份為歌手，這一動作迅速引發全網熱議。據報道，抖音相關負責人回應表示，帳號屬實，

但針對網傳的抖音花費９位數與周杰倫簽約傳言為謠言。截至今日１６：３０，周杰倫開通抖音

號５小時漲粉破５００萬。



「周同學」ＩＰ的幕後推手正是「周杰倫概念股」巨星傳奇。資料顯示，巨星傳奇由周杰倫

母親葉惠美創辦及作為控股股東，主營業務為ＩＰ創造及營運與新零售。公司收入主要來自與周

杰倫有關的業務，包括演唱會、廣告代言，以及銷售咖啡、蛋糕、音響器材等周杰倫ＩＰ商品。



值得關注的是，這是周杰倫第二次以「周同學」身份入駐社交媒體平台。２０２０年６月，

周杰倫入駐快手（０１０２４） ，開設首個中文社交媒體帳號「周同學」。



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